25 de diciembre de 2025 - 21:54

Messi y Antonela mostraron su Navidad en Rosario: la foto íntima y una mesa que se llevó todas las miradas

Antonela publicó la foto con Messi en Rosario y mostró la mesa dulce muy particular. La postal íntima de Navidad se viralizó y dejó detalles inéditos.

La postal íntima que se volvió viral.

La postal íntima que se volvió viral.

Foto:

Instagram
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a elegir Rosario para pasar la Navidad y lo hicieron con una postal que, como cada año, terminó marcando la agenda en redes. La imagen llegó desde el Instagram de Antonela, que escribió “Feliz Navidad” y compartió una foto junto a Leo en plena reunión familiar, en un clima íntimo y lejos del ruido de la temporada. El propio futbolista replicó el posteo y sumó su mensaje: “¡Feliz Navidad!”, en una secuencia simple, pero suficiente para desatar miles de reacciones entre fanáticos que siguen cada detalle de sus vacaciones en Argentina.

Leé además

María Sol Messi, la hermana de la Pulga. 

María Sol Messi chocó en Miami y deberá rehabilitarse: cancelan su casamiento

Por Redacción Sociedad
El gesto de Lionel Messi con un hincha que se hizo viral.

El gesto de Lionel Messi en Navidad que emocionó a Rosario: "Me puedo llegar a morir"

Por Cristian Reta
messi9
Mesa familiar larga y estética cuidada.

Mesa familiar larga y estética cuidada.

Una Navidad en casa, con Rosario como escenario

La celebración confirmó una costumbre que se repite: Messi pasa las Fiestas cerca de los suyos y, esta vez, Antonela fue quien abrió una ventana a esa intimidad con dos postales del armado de la mesa familiar. La escena mostró un festejo amplio, prolijo y elegante, con una larga disposición para compartir la cena y los brindis de Nochebuena. Las imágenes, sin exceso de exposición, funcionaron como una “crónica visual” de la noche: la foto en pareja primero; los detalles de la reunión después.

messi3
“Feliz Navidad”: el mensaje de Anto en Instagram.

“Feliz Navidad”: el mensaje de Anto en Instagram.

Si hubo un protagonista inesperado, fue la mesa dulce. En un video breve, Antonela mostró una selección abundante de chocolates y otras delicias, con variedad de piezas y presentaciones que no pasaron desapercibidas. En redes, el foco se corrió rápido del “look” navideño a ese final de fiesta que suele decir mucho sobre el tono del encuentro: familiar, cálido y con estética cuidada. No hizo falta más producción que una toma casera para que el detalle se convirtiera en tema de conversación y multiplicara comentarios.

messi10
Leo replicó el posteo y saludó a sus fans.

Leo replicó el posteo y saludó a sus fans.

Verano con agenda: Uruguay, Inter Miami y la Selección

Más allá del descanso, el calendario de Messi asoma con compromisos que aparecen en el horizonte. En Uruguay, el diario El País aseguró que el capitán argentino haría un viaje relámpago a Canelones para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez, con festejo previsto en la chacra Villa Domus. Por ahora no hubo confirmación oficial, pero la versión se apoya en la relación cercana entre ambas familias, incluida la amistad entre sus hijos en el entorno del Inter Miami.

messi
Messi y Antonela, Navidad en Rosario.

Messi y Antonela, Navidad en Rosario.

En lo deportivo, Messi cerró su año con el título de la MLS Cup: Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps y la liga lo reconoció como MVP de la final. Venía, además, de una gira en India junto a figuras como Rodrigo De Paul y el propio Suárez, una aparición de alto impacto mediático antes de volver al país para las Fiestas.

Embed

Y mientras se toma aire, el 2026 ya tiene fechas marcadas: Argentina integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania, con debut fijado para el 16 de junio. Además, distintos medios deportivos informaron que la Finalissima ante España fue programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Doha, como duelo entre campeones de América y Europa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Messi llegó a Santa Fe para pasar las fiestas con su familia. Su llegada distante con los fanáticos indignó a una madre que fue a recibir al futbolista con sus hijos.   

"Todo mal Lio": el fuerte descargo de una madre indignada con Messi recibió miles de críticas en redes

Por Redacción
El Inter de Lionel Messi prepara una jugosa oferta para el jugador estrella.

El Inter de Miami de Lionel Messi busca cerrar otro refuerzo que jugará el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
La Selección argentina y su par de España ya conocen el horario en el que disputarán la Finalissima 2026, el partido que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

Otra batalla en el Lusail: confirmaron fecha y hora para la Finalissima entre Argentina y España

Por Redacción Deportes
Las impactantes fotos de Lionel Messi en un refugio de animales en India 

La inédita visita de Lionel Messi a un refugio de animales en la India: las impactantes fotos

Por Redacción Deportes