Messi y Antonela mostraron su Navidad en Rosario: la foto íntima y una mesa que se llevó todas las miradas

Antonela publicó la foto con Messi en Rosario y mostró la mesa dulce muy particular. La postal íntima de Navidad se viralizó y dejó detalles inéditos.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a elegir Rosario para pasar la Navidad y lo hicieron con una postal que, como cada año, terminó marcando la agenda en redes. La imagen llegó desde el Instagram de Antonela, que escribió “Feliz Navidad” y compartió una foto junto a Leo en plena reunión familiar, en un clima íntimo y lejos del ruido de la temporada. El propio futbolista replicó el posteo y sumó su mensaje: “¡Feliz Navidad!”, en una secuencia simple, pero suficiente para desatar miles de reacciones entre fanáticos que siguen cada detalle de sus vacaciones en Argentina.

messi9 Mesa familiar larga y estética cuidada. Instagram Una Navidad en casa, con Rosario como escenario La celebración confirmó una costumbre que se repite: Messi pasa las Fiestas cerca de los suyos y, esta vez, Antonela fue quien abrió una ventana a esa intimidad con dos postales del armado de la mesa familiar. La escena mostró un festejo amplio, prolijo y elegante, con una larga disposición para compartir la cena y los brindis de Nochebuena. Las imágenes, sin exceso de exposición, funcionaron como una “crónica visual” de la noche: la foto en pareja primero; los detalles de la reunión después.

messi3 “Feliz Navidad”: el mensaje de Anto en Instagram. Instagram Si hubo un protagonista inesperado, fue la mesa dulce. En un video breve, Antonela mostró una selección abundante de chocolates y otras delicias, con variedad de piezas y presentaciones que no pasaron desapercibidas. En redes, el foco se corrió rápido del “look” navideño a ese final de fiesta que suele decir mucho sobre el tono del encuentro: familiar, cálido y con estética cuidada. No hizo falta más producción que una toma casera para que el detalle se convirtiera en tema de conversación y multiplicara comentarios.

messi10 Leo replicó el posteo y saludó a sus fans. Instagram Verano con agenda: Uruguay, Inter Miami y la Selección Más allá del descanso, el calendario de Messi asoma con compromisos que aparecen en el horizonte. En Uruguay, el diario El País aseguró que el capitán argentino haría un viaje relámpago a Canelones para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez, con festejo previsto en la chacra Villa Domus. Por ahora no hubo confirmación oficial, pero la versión se apoya en la relación cercana entre ambas familias, incluida la amistad entre sus hijos en el entorno del Inter Miami.

messi Messi y Antonela, Navidad en Rosario. Instagram En lo deportivo, Messi cerró su año con el título de la MLS Cup: Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps y la liga lo reconoció como MVP de la final. Venía, además, de una gira en India junto a figuras como Rodrigo De Paul y el propio Suárez, una aparición de alto impacto mediático antes de volver al país para las Fiestas.