El duro posteo de una joya de Vélez que se fue libre en medio de un escándalo: "No están a la altura"

Luego de marcharse como jugador libre, tras no renovar su contrato con Vélez , Thiago Fernández lanzó un comunicado contra la dirigencia del "Fortín". El extremo de 21 años , que jugará en el Villarreal de España , disparó contra los altos cargos y desmintió lo expuesto por los dirigentes. Varios ex futbolistas del equipo reaccionaron en los comentarios de la publicación .

La problemática se dio a conocer en agosto de 2025, cuando Vélez hizo oficial mediante un comunicado que el futbolista fue relegado del plantel profesional, alegando que la decisión se tomó después de “agotar todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato” y que “haya comunicado al Club su decisión expresa de no renovar”.

Una vez finalizado su vínculo contractual de manera oficial con la institución, Thiago realizó un posteo en su Instagram brindando su punto de vista respecto a su salida y criticó a toda la dirigencia, especialmente con los nombres ligados a la conducción del fútbol . “ Hoy me despido, no completamente de la forma que quisiera" .

"Lamentablemente, hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución" . "Personas como Fabián Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait ".

La publicación de Fernández , que estuvo acompañada de imágenes de toda su etapa en Vélez , desde su inicio en las juveniles con nueve años al título de la Primera División de la Liga Profesional que conquistó en 2024 bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros , tuvo la reacción de exfutbolistas de la institución-

Gianluca Priestianni (hoy en el Benfica de Portugal) y Santiago Castro (Bologna de Italia) comentaron con emojis de aplausos, mientras que Tomás Guidara (de último paso por Huracán) le agradeció su labor en el club. Además, Tomás Marchiori, arquero titular de Vélez, le dio un ‘me gusta’.

Los números de Thiago Fernández en su paso por Vélez Sarsfield

Thiago Fernández disputó 48 partidos con el "Fortín", en los que marcó 6 goles y dio 9 asistencias, también utilizó el comunicado en sus redes para despedirse del club y agradecer a los hinchas por su apoyo. Además, le dedicó un párrafo aparte a los trabajadores de la institución.

“Ojalá Vélez pueda seguir siendo el club enorme que es y que merece ser. Felices 116 años”, cerró el extremo, que sería oficializado en las próximas horas en el Villarreal de España.