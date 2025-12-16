Una Fortuna: renovó con Vélez y el club filtró la millonaria cifra que cobra

En redes sociales, Vélez Sarsfield anunció la renovación de un futbolista y por error, se dio a conocer la cifra que cobraría en tal contrato.

Vélez Sarsfield vivió una situación insólita al publicar la renovación de Matías Pellegrini. El mediocampista de 25 años confirmó este lunes la extensión de su contrato con el ‘club de "Liniers", ahora el futbolista estará hasta diciembre de 2026. Aunque el momento se volvió incómodo debido a un detalle inesperado.

En el video difundido por el club, los editores olvidaron borrar que su salario mensual supera los 13 millones de pesos argentinos, lo que generó un gran revuelo entre los hinchas en redes sociales al conocerse el contrato del exInter Miami.

image El descuido en las Redes sociales de parte de Vélez. Gentileza El malestar que se generó entre los hinchas de Vélez Sarsfield La filtración del salario del jugador generó un escándalo mediático debido a la elevada cifra y, sobre todo, teniendo en cuenta algunas realidades distintas de personas de su edad. Además, considerando el rendimiento deportivo del jugador que según muchos hinchas no merece tal cantidad que le fue otorgada por contrato, en el "Fortín" disputó un total de 32 partidos con 3 goles y 2 asistencias desde su llegada a principios de 2024 en su regreso al fútbol argentino.

Como mencionábamos, el jugador tuvo sus orígenes en Magdalena, pero a temprana edad se mudó a Estudiantes de La Plata, donde hizo las inferiores y debutó con el primer equipo. En 2019 fue comprado por el Inter Miami, donde no tuvo mucho rodaje, y luego terminó en otro equipo de la MLS, el New York City, donde tampoco encontró su lugar, para finalmente llegar en 2024 en condición de libre a Vélez Sarsfield.

image El futbolista de Vélez es habitual en el once inicial. Gentileza La repercusión fue tanta que el club se vio obligado a borrar el video donde lo anunciaban, para más tarde volverlo a publicar, sin dejar pasar algún detalle que dejara en exposición al jugador nuevamente, quien es uno de los más habilidosos de Vélez junto a Maher Carrizo.