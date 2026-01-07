7 de enero de 2026 - 18:50

Argentina se despidió de la United Cup de tenis tras caer ante Suiza

El equipo argentino de tenis quedó eliminado de la United Cup 2026 tras perder 2-1. A pesar de la derrota, Báez y Carlé dejaron una buena imagen.

Andreozzi y Carlé no pudieron sostener su mejor tenis y cayeron 6-3 y 6-3 ante Belinda Bencic y Jakub Paul.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El sueño de Argentina en la United Cup 2026 de tenis llegó a su fin, tras la derrota, 2-1, frente a Suiza en los cuartos de final del certamen disputado en Perth. La serie se definió en el dobles mixto, donde la dupla nacional conformada por Lourdes Carlé y Guido Andreozzi no pudo ante Belinda Bencic y Jakub Paul.

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La jornada comenzó con un duro golpe para el conjunto argentino. Solana Sierra no logró encontrar su ritmo y cayó de manera contundente ante Belinda Bencic por 6-2 y 6-2, dejando a Argentina en desventaja en la serie. Sin embargo, el equipo no perdió la esperanza: Sebastián Báez se convirtió en el héroe parcial de la jornada al derrotar a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4 en un partido sólido, que igualó la serie y mantuvo vivas las aspiraciones albicelestes. Este triunfo representó la tercera victoria de Báez en la competencia, consolidando su rendimiento como figura del equipo.

United Cup
Sebastián Báez se despidió de la United Cup 2026 de tenis con un triunfo ante Wawrinka.

Tenis de alto vuelo

Con la definición trasladada al dobles mixto, Argentina se encontró con un rival más sólido y experimentado en los momentos decisivos. La pareja conformada por Carlé y Andreozzi no logró sostener el envión, cediendo frente a Bencic y Paul y poniendo fin a la campaña del equipo argentino. Pese a la eliminación, la actuación de la selección nacional tuvo un valor histórico, ya que marcó la primera vez que Argentina accedió a los cuartos de final de la United Cup desde la creación del torneo en 2023.

La United Cup, torneo que combina singles masculino, femenino y dobles mixto, ha mostrado un crecimiento constante desde su estreno. Argentina había finalizado en tercera posición en las ediciones de 2023 y 2025, mientras que no participó en 2024. En la presente temporada, la selección nacional dejó una imagen positiva, con actuaciones destacadas de sus figuras jóvenes y una campaña que refleja su consolidación dentro del certamen.

United Cup
Solana Sierra tuvo buenos pasajes durante la jornada, pero no consigui&oacute; cambiar el rumbo de la eliminatoria.&nbsp;

Una experiencia valedera

El certamen se disputa en un formato de series al mejor de tres partidos: un single femenino, un single masculino y un dobles mixto. Esta estructura permite que la competencia sea dinámica y estratégica, ya que la definición del resultado puede depender de la actuación de los equipos en cada una de las disciplinas. En el caso de Argentina, la experiencia adquirida a lo largo de la competencia, junto con las victorias de Báez y el desempeño de Carlé, demuestra el crecimiento del tenis nacional en torneos de equipo a nivel internacional.

Pese a la derrota, el cuerpo técnico y los jugadores destacaron el valor de la experiencia y el aprendizaje obtenido en un torneo exigente, donde la presión y el nivel de los rivales es elevado. La campaña argentina en la United Cup 2026 se cierra con la satisfacción de haber alcanzado un hito histórico y con la expectativa de continuar consolidando a los jóvenes talentos de cara a los próximos desafíos del calendario internacional.

Por Redacción Deportes