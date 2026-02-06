6 de febrero de 2026 - 18:59

¿Sin importar el trabajo todos ganan "un palo y medio"? La teoría viral que abrió un fuerte debate en redes

Una creadora de contenido comparte un video en redes donde asegura que jóvenes de distintos rubros y cargos, ganan un salario similar que ronda el $1.500.000.

Una creadora de contenido asegura que el sueldo promedio para los trabajadores en Buenos Aires es de 1.500.000. La teoría genero gran debate.

Una creadora de contenido asegura que el sueldo promedio para los trabajadores en Buenos Aires es de 1.500.000. La teoría genero gran debate.

Una creador de contenido, de la ciudad de Buenos Aires, compartió en sus redes sociales una reflexión basada en su experiencia personal y en charlas con su grupo de amigos sobre los ingresos laborales. A partir de su teoría, el video se convirtió en viral y abrió un fuerte debate sobre el monto del salario promedio en Argentina.

En el clip plante la denominada “teoría del palo y medio”.A partir de esta, asegura que todos en Buenos Aires, sin importar el rubro o profesión, cobran alrededor de $1.500.000 mensuales.

La reflexión que generó debate sobre los ingresos laborales

Según cuenta, la idea surgió luego de una charla informal en la que ella y sus amigos compararon sus sueldos y llegaron a una conclusión común: “No importa lo que hayamos estudiado ni de qué trabajemos, estamos todos más o menos en lo mismo”. A partir de allí, nombra distintos rubros como empleados administrativos, trabajadores de pymes y profesionales y, asegura que, en todos los casos, los ingresos rondan en "un palo y medio".

Incluso menciona empleos en multinacionales, a los que describe como “re cool”, aunque aclara que muchas veces ofrecen malas condiciones laborales. Sin embargo, al consultar por el salario, la respuesta vuelve a sorprenderla: “¿Adivinen qué? Un palo y medio”, afirma Micaela Barbero en el video.

Finalmente, la creadora invita a sus seguidores a comentar cuánto ganan, aunque asegura que ya conoce la respuesta.

La teoría que causo gran debate

La publicación generó gran repercusión inmediata e incluso en la sección de comentarios, trabajadores comenzaron a compartir sus experiencias para confirmar o desmentir la teoría.

Por un lado, muchos usuarios cuestionaron el planteo y aseguraron que sus ingresos están lejos de esa cifra. “No llego al palo ni a palos”, “La gente que conozco en Buenos Aires gana entre 700 y 1.300.000”, o “Soy docente con dos trabajos y no llego a eso”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Por otro lado, demás usuarios, en tono irónico, pidieron información sobre dónde conseguir esos empleos, ya que sus salarios se ubican por debajo de ese promedio.

Qué dicen los datos oficiales sobre el salario

Según datos oficiales, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de noviembre (último dato disponible) alcanzó los $1.611.851,61, mostrando un aumento del 1,2% respecto al mes anterior. A pesar de que este número estaría cerca de lo propuesto por la usuaria, no contempla las diferencias que existen entre trabajadores registrados y no registrados.

Según estimaciones, los asalariados informales cobran en promedio un 40% menos. Así, si se pondera un 65% de la Población Económicamente Activa (PEA) registrada y un 35% en “negro”, el sueldo promedio ronda los $1.400.000 brutos por mes.

A partir de un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diciembre pasado el 72% del conjunto de los trabajadores recibe un sueldo inferior a un millón de pesos por mes. Este dato puede compararse con la cantidad de usuarios que comentaron el video asegurando que sus sueldos no superaban los $800.000. Incluso muchas personas resaltaron que debían tener dos trabajos o incoluso trabajar horas extras.

