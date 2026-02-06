6 de febrero de 2026 - 23:35

Una influencer transformó los comentarios de los haters en un temazo musical

Con ayuda de la inteligencia artificial, una humorista española creó una canción a partir de las críticas que recibe por su forma de vestir.

Una influencer crea una canción viral a partir de las críticas que recibe de sus seguidores.&nbsp;

Una influencer crea una canción viral a partir de las críticas que recibe de sus seguidores. 

Foto:

Por Redacción

Tamara García Romero es una influencer e humorista española que cuenta con gran cantidad de seguidores en redes sociales. A pesar de que muchos usuarios celebran su contenido humorístico, en reiteradas ocasiones también han cuestionado su manera de vestir.

Leé además

un polemico influencer subasta la carta de pokemon mas buscada del mundo por una cifra record

Un polémico influencer subasta la carta de Pokémon más buscada del mundo por una cifra récord

Por Cristian Reta
Hizo una canción luego de la terrible experiencia con una aerolínea low cost. 

Compró un pasaje en una aerolínea low cost y convirtió su mala experiencia en canción: "Lo bueno cuesta caro"

Por Redacción

Por esta razón, en uno de sus últimos vídeos Tamara decidió tomar la situación con humor y transformó las críticas en una canción, con ayuda de la inteligencia artificial.

Bajo el título “Del rechazo al temazo”, la influencer recopiló algunos de los comentarios que realizaron los haters hacia su estilo y los convirtió en música. El video superó las 500 mil visualizaciones en Instagram y tuvo gran cantidad de usuarios a favor de este tipo de contenido.

Comentarios de haters que se convirtieron en un temazo

En sus videos, recibía gran cantidad de comentarios negativos en referencia a su estilo. “Me caes genial, pero peor no podés vestir”, “te iba a preguntar si salías así a la calle o si era parte de un personaje” o “no te veo favorecida, estás horrible pero sos graciosa”, son algunos de los más repetidos. A pesar de esto, Tamara eligió responder con humor y la creatividad.

Embed

En el clip, realizado al ritmo de música latina, la humorista enumera y canta algunos de los comentarios más hirientes, centrados principalmente en su forma de vestir. “No lo iba a decir por educación, pero parece peor que de carnaval, horrible", “si te quiere después de verte así vestida, es el indicado” o “es imposible que te guste Tamara”, son algunas de las frases que interpreta en la canción.

A pesar de que se trata de una composición creada con inteligencia artificial, sus seguidores destacaron su performance.

En esta ocasiones los comentarios fueron muy positivos: “Tami, creo que voy a empezar a criticar todo lo que te pongas porque quiero más temazos, lo siento”, escribió una usuaria. Otros agregaron: “que temazo”, “buenisimo, lo quiero en mi playlist” y “Tamara haces arte con todo”.

Si bien este video fue bien recibido por sus seguidores, que destacaron su creatividad, este tipo de contenido no es nuevo. El llamado"Roast Yourself Challenge", es un reto viral que tuvo su auge en YouTube alrededor de 2016. Esto consistía en que creadores de contenido se burlaran de sí mismos, utilizando las críticas, insultos y comentarios negativos de sus haters.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un influencer se vuelve viral al tomar a decenas de iguanas para protegerse del frío sin advertir el peligro de la situación. 

Un manta de iguanas: la extraña forma de un influencer de protegerse del frío

Por Redacción
Influencer prepara un caldo con sus propias costillas. Los médicos advierten el peligro a la muerte de esta operación, la cual es imposible. 

Una influencer asegura haberse sacado las costillas y soprendió lo que hizo con esos restos

Por Redacción
Santi Maratea rompió el silencio y realizó un descargo luego de recibir varias denuncias que lo acusaban de estafador. 

Acusan de estafas a Santi Maratea por pedidos no entregados de su línea de trajes de baño

Por Redacción Espectáculos
Un ciclista se detuvo en plena ruta 11 para rescatar a un animal y luego recibió una ola de críticas. 

Rescató a un pato que estaba en la ruta, el video se convirtió en viral, pero recibió miles de críticas

Por Redacción