Una influencer transformó los comentarios de los haters en un temazo musical

Tamara García Romero es una influencer e humorista española que cuenta con gran cantidad de seguidores en redes sociales. A pesar de que muchos usuarios celebran su contenido humorístico, en reiteradas ocasiones también han cuestionado su manera de vestir.

Compró un pasaje en una aerolínea low cost y convirtió su mala experiencia en canción: "Lo bueno cuesta caro"

Un polémico influencer subasta la carta de Pokémon más buscada del mundo por una cifra récord

Por esta razón, en uno de sus últimos vídeos Tamara decidió tomar la situación con humor y transformó las críticas en una canción , con ayuda de la inteligencia artificial .

Bajo el título “Del rechazo al temazo” , la influencer recopiló algunos de los comentarios que realizaron los haters hacia su estilo y los convirtió en música. El video superó las 500 mil visualizaciones en Instagram y tuvo gran cantidad de usuarios a favor de este tipo de contenido.

En sus videos, recibía gran cantidad de comentarios negativos en referencia a su estilo. “Me caes genial, pero peor no podés vestir ”, “te iba a preguntar si salías así a la calle o si era parte de un personaje” o “no te veo favorecida, estás horrible pero sos graciosa ”, son algunos de los más repetidos. A pesar de esto, Tamara eligió responder con humor y la creatividad.

En el clip, realizado al ritmo de música latina, la humorist a enumera y canta algunos de los comentarios más hirientes , centrados principalmente en su forma de vestir. “No lo iba a decir por educación, pero parece peor que de carnaval, horrible", “si te quiere después de verte así vestida, es el indicado” o “es imposible que te guste Tamara ”, son algunas de las frases que interpreta en la canción.

A pesar de que se trata de una composición creada con inteligencia artificial, sus seguidores destacaron su performance.

En esta ocasiones los comentarios fueron muy positivos: “Tami, creo que voy a empezar a criticar todo lo que te pongas porque quiero más temazos, lo siento”, escribió una usuaria. Otros agregaron: “que temazo”, “buenisimo, lo quiero en mi playlist” y “Tamara haces arte con todo”.

Si bien este video fue bien recibido por sus seguidores, que destacaron su creatividad, este tipo de contenido no es nuevo. El llamado"Roast Yourself Challenge", es un reto viral que tuvo su auge en YouTube alrededor de 2016. Esto consistía en que creadores de contenido se burlaran de sí mismos, utilizando las críticas, insultos y comentarios negativos de sus haters.