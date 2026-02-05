Una influencer asegura haberse sacado las costillas y soprendió lo que hizo con esos restos

Un influencer francesa, conocida en redes como @adee.ah , se volvió viral y ha generado una fuerte polémica luego de compartir detalles de su reciente operación. La joven se sometió a un intervención en la que asegura, le extirparon varias costillas.

A pesar de que los médicos sostienen que este tipo de procedimiento es imposible, la joven afrima ser la única persona en el mundo en haberse sometido a una cirugía de este tipo.

El objetivo de Adea era conseguir una cintura de avispa y para lograrlo decidió pasar por el quirófano. En su perfil de TikTok, la joven compartió un clip en el que se le ve utilizando un corsé médico para asegurar un correcto postoperatorio y moldear su nueva silueta.

La situación se volvió aún más comentada a partir de que la joven comparte una particular receta. La influencer calentó "sus" costillas en una olla y bebió el caldo que cocino de las mismas: "Sabe a pollo", comentó .

La opinión de los médicos

La situación no solo generó gran repercusión en redes sociales, sino además en un programa de televisión español, contactaron con un doctor, experto en medicina estética, que se refirió a este particular caso.

"Si quitamos todas las costillas, el paciente moriría. Las costillas sirven para proteger todos los órganos: corazón, riñones, pulmones...", explicó el médico José Manuel Gómez Villar.

Además señaló que debido a la función protectora sería imposible realizar esta cirugía: "Las costillas, junto con los músculos intercostales, los necesitamos para respirar y tener capacidad pulmonar. Quitar todas las costillas es imposible". Sin embargo, señalo que existen casos en los que se pueden extraer algunas de ellas: " Algunos se han podido quitar las costillas flotantes, que serían seis costillas".

Finalmente el médico comentó los riesgos de hacer esta intervención, a pesar de que existen personas que se arriesgaron: "Quitar las costillas flotantes es una cirugía que es muy difícil que se haga en España, sobre todo porque la mortalidad que tiene este tipo de operaciones es muy alta. Someterse a estas cirugías con un riesgo de muerte está bastante desaconsejado.

La única en el mundo en someterse a la operación

Por su parte la influencer realizó otro video respondiendo a dudas de los usuarios sobre su cirugía. Al ser consultada sobre cuántas veces los doctores han realizado este procedimiento, ella respondió: "Soy la única chica en el mundo que a las que le quitaron las costillas por completo”. Incluso asegura haber advertido al cirujano que no repita esta intervención en nadie más para que su caso sea "único".

El relato de la joven deja abierto un debate no solo del riesgo de someterse a cualquier tipo de intervenciones estéticas, sino además sobre el peligro de promocionar este tipo de contenido en redes sociales. La usuaria en su canal cuenta con una gran cantidad de seguidores e incluso el video superó los 3 millones de visualizaciones.