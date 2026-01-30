Acusan de estafas a Santi Maratea por pedidos no entregados de su línea de trajes de baño

El influencer Santi Maratea rompió el silencio luego de recibir una ola de críticas y acusaciones a partir del lanzamiento de su nueva línea de indumentaria para el verano. La idea, en un primer momento, había nacido con la intensión de satisfacer una necesidad propia de vestimenta.

En diciembre de 2025, el influencer diseñó y lanzó a la venta trajes de baño para hombres, ya que según él, no encontraba en el mercado modelos que le quedaran por debajo de la rodilla. A partir de esto decidió hablar con una fábrica para crear el estilo que buscaba: "Como les conté, quería hacer trajes de baño para mí que me llegan por debajo de la rodilla. La fábrica me dijo que no podía hacer solo dos y que necesitaba un mínimo". Por esta razón, optó por ponerlos en venta a través de la web de ropa deportiva Fanáticos y llegar al número requerido de 200 productos.

El producto no fue bien recibido y solo vendió 25 prendas , de las cuales muchas no fueron entregadas . A partir de esto, Maratea comenzó varias acusaciones de estafa por su nuevo emprendimiento, el cual no tuvo éxito.

Con la necesidad de salir a aclarar la situación, Santi Maratea publicó un video de descargo en sus redes sociales y explicó que al día siguiente del lanzamiento, la fábrica sufrió un robo, lo que retrasó todos los despachos. "El dueño me dijo que le tuviera paciencia para despacharlos porque estaba con ese problema", expresó.

Comentó que comenzó a recibir reclamos de los compradores: "A las tres semanas me llegaron mensajes de personas que no habían recibido nada . Le pasé los reclamos al dueño de la fábrica, pero con los problemas que tuvo, no pudo cumplir. Ahora hace dos días que tampoco me contesta a mí".

El influencer va a devolver el dinero

Como respuesta a las reiteradas acusaciones en su contra, el influencer afirmó su compromiso de regresar el dinero: "A una de esas personas le hablé y le dije que le devolvía la plata, de mi bolsillo, para resolverlo. Yo no me llevo ganancia de la venta de los trajes de baño, pero no pasa nada", expresó.

Luego, Santi solicitó que los compradores restantes le escriban nuevamente por Instagram, ya que perdió el acceso a algunos mensajes anteriores. "Aunque sea una sola persona, quiero resolverlo porque confiaron en mí y estaba mi nombre atrás. Así que me hago yo responsable, no hay ningún problema", enfatizó.

Más adelante, el influencer fue todavía más claro sobre su objetivo principal . “Mi único objetivo es poder contactar a las personas que hayan comprado el traje de baño y no les haya llegado, para poder resolver". Maratea estimó que los afectados no superan las diez personas, pero enfatizó que, aunque se tratara de un solo usuario, su compromiso es total porque entiende que hubo una confianza depositada en su nombre. "Aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cag… a nadie”, aclaró, dejando en evidencia que la situación llegó a afectarlo.

A modo de cierre, Maratea reflexionó sobre el aprendizaje que dejo este suceso y reconoció que cualquier proyecto que realice tendrá una gran repercusión. Por esto, concluyó que ya no puede realizar negocios de manera informal, y que en un futuro no hará nada que no cuente con un equipo profesional que lo respalde ante imprevistos.