29 de enero de 2026 - 20:15

Elevan a juicio la causa contra el ex de Lowrdez Fernández y podría enfrentar hasta 28 años de cárcel

Se determinó que el acusado no solo ejerció violencia sobre Lowrdez, sino que además amenazó a dos amigas de la víctima.

La elevación a juicio contra la ex pareja de Lowrdez

La elevación a juicio fue solicitada a comienzos de diciembre por la fiscal Silvana Russi, quien se desempeña de manera interina al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43. En su requerimiento ante el juez Diego Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, la fiscal sostuvo que García Gómez debe ser juzgado como autor de varios delitos independientes.

Entre ellos figuran lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas reiteradas en tres episodios distintos.

Qué determinó la investigación

Durante la investigación se determinó que el acusado no solo ejerció violencia física y psicológica sobre Fernández, sino que además amenazó a dos amigas de la víctima para evitar que intervinieran en la relación. Por este motivo, la fiscalía incluyó tres hechos de amenazas coactivas, uno ocurrido en marzo de 2024 y los otros dos registrados los días 6 y 17 de octubre. Según explicaron fuentes del caso, estos hechos no se unifican en una sola figura penal, sino que se computan bajo la modalidad de concurso real, lo que implica la acumulación de penas.

De cuánto pueden ser las penas

En detalle, las lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género prevén una pena de seis meses a dos años de prisión por cada hecho, y García Gómez enfrenta dos imputaciones de este tipo. La privación ilegítima de la libertad agravada contempla una escala de dos a seis años y también se le atribuyen dos episodios.

En tanto, las amenazas coactivas tienen una pena de dos a cuatro años por cada hecho, con tres imputaciones. De esta forma, la pena mínima posible asciende a dos años de prisión, mientras que la máxima, sumando todos los cargos, llega a 28 años. El tribunal será el encargado de fijar la condena dentro de ese rango, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, su reiteración, el daño causado y los antecedentes del acusado.

Según el requerimiento fiscal, García Gómez y Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios de 2020 hasta octubre de 2025. Ese vínculo estuvo atravesado por un contexto sostenido de violencia de género que se manifestó a través de agresiones físicas y psicológicas, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo. En ese sentido, la fiscalía remarcó que la reticencia de la cantante a impulsar el proceso penal no puede interpretarse como inexistencia de hechos, sino como un indicador del sometimiento en el que se encontraba.

