6 de febrero de 2026 - 15:25

Un manta de iguanas: la extraña forma de un influencer de protegerse del frío

Por la ola polar en Florida, esto repíteles entraron en estado de hibernación y, a pesar del peligro, un creador de contenido colocó decenas de ellas sobre su cuerpo.

Un influencer se vuelve viral al tomar a decenas de iguanas para "protegerse" del frío sin advertir el peligro de la situación. 

Foto:

Por Redacción

La llegada del frío polar llegó a estados como Orlando y gran parte del centro y sur de Florida. Este fenómeno, considerado muy inusual en la región llevó temperaturas muy por debajo de lo esperado para esta época del año. La situación no solo ha afectado a los ciudadanos, sino que además provocó un extraño fenómeno denominado "lluvia de iguanas" que caen de los arboles.

Estas criaturas, de sangre fría, dependen del calor ambiental para mover sus músculos. Cuando las temperaturas caen por debajo de cierto umbral, su metabolismo se ralentiza drásticamente y pierden la capacidad de agarrarse a las ramas de los árboles. Es por eso que, los ciudadanos han las iguanas “caen” de los árboles, permaneciendo inmóviles o “congeladas”, debido a la incapacidad de mantener sus funciones corporales activas.

A pesar de parecer inofensivas, las autoridades señalan que un error común es no tener precaución con estos animales e incluso advierten que son peligrosas. Los expertos advierten que estos reptiles pueden recuperar su movilidad mucho más rápido de lo esperado al aumentar la temperatura.

Las bajas temperaturas de Florida provoca un extraño fenómeno con iguanas que "caen del cielo".

Una vez que recuperan el calor, las iguanas suelen actuar de forma defensiva, utilizando sus largas colas como látigos, además de emplear sus dientes y garras afiladas para protegerse.

Un influencer utiliza las iguanas para soportar el frío

A pesar de las advertencias, no todo el mundo conoce los riesgos del accionar de las iguanas. Este es el caso de un creador de contenido conocido en redes como Stackz.

El hombre, al encontrarse con decenas de reptiles inmóviles, aprovechó la situación para grabar contenido para su canal con el objetivo de volverse viral, sin tener en cuenta el riesgo. Tras comprobar que los animales no se movían, decidió cubrirse con ellos como si fueran una "manta". "Me mantienen caliente", afirmó.

Según él, no lastimó a los animales y estos tampoco se inmutaron. "No las matamos, están hibernando. Amamos todo aquello a lo que le lata el corazón", aclaró al final de su video.

El clip llegó a superar las 10 millones de visualizaciones e incluso dedicó otra publicación a mostrar el "detrás de escena", donde se ve cómo recolecta a los ejemplares hasta tener la cantidad necesaria para formar su particular abrigo.

Advertencias sobre el riesgo al "despertar"

A partir de que este extraño fenómeno comenzó a ocurrir, desde la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) emitieron la Orden Ejecutiva 26-03. Esta medida excepcional permite que los ciudadanos recojan y transporten iguanas verdes vivas sin necesidad de un permiso oficial, algo que normalmente está estrictamente prohibido.

La urgencia por controlar esta especie invasora no es solo estética. Las iguanas verdes causan daños costosos en la infraestructura de Florida, siendo responsables de entre 15 y 20 cortes de energía al año al entrar en contacto con transformadores eléctricos.

