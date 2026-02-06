6 de febrero de 2026 - 23:05

Rescató a un pato que estaba en la ruta, el video se convirtió en viral, pero recibió miles de críticas

Un ciclista compartió en TikTok el momento en que salvó al animal y el video tuvo gran repercusión. Sin embargo, los usuarios cuestionaron la manera en la que le hablaba al pato.

Un ciclista se detuvo en plena ruta 11 para rescatar a un animal y luego recibió una ola de críticas.&nbsp;

Un ciclista se detuvo en plena ruta 11 para rescatar a un animal y luego recibió una ola de críticas. 

Foto:

Por Redacción

Leé además

Un video viral explica que sacrificaran a un cerdo de tan solo 354 días luego de haber tenido una vida feliz. 

En un video explicó que sacrificará a su cerdo y generó gran debate: "Paco ha vivido como un rey"

Por Redacción
La nueva tendencia en China que se extiende en el mundo: chupetes para adultos.

Chupetes gigantes para adultos: la tendencia viral de China que puede deformar tu mandíbula para siempre

Por Cristian Reta

En el clip se observa como Martín nota la presencia del animal mientras iba en la bicicleta. En un primer momento, intenta llamarlo a la distancia: “Hey salí de ahí, vení”, grita sin éxito. La situación se vuelve más preocupante debido a que los autos pasaban a gran velocidad a pocos centímetros del ave. Ante la posibilidad de una tragedia, el joven preocupado dice desesperado: “No quiero ver”.

Embed
@martinrolandria1

Síganme y compartan los videos me re ayudan!

sonido original - martinrolandria

Incluso en una ocasión, un vehículo pasó tan cerca que hizo caer al animal. Entre insultos, Martín dejó su celular a un lado para finalmente cruzar la ruta y poner al pato a salvo. Al lograr rescatarlo, se mostró nervioso: “¿Por qué me pasa esto a mí?”, preguntó, mientras comenzaba a inspeccionar si el animal tenía heridas.

Luego de que realizara una primera revisión, el ciclista notó que, aunque no tenía heridas abiertas, el pato presentaba dificultades para moverse. “Las patas las veo bien, pero no las puede ni mover. No puede ser, amigo” la pu** madre” dice finalmente.

El rescate más criticado

El video alcanzó 3,9 millones de visualizaciones en TikTok. Sin embargo, no todos los usuarios celebraron el accionar del joven. Muchos de los seguidores criticaron la "lentitud" del joven y la cantidad de malas palabras que decía al momento del rescate: “¿Por qué insultaba tanto?”, cuestionó una usuaria. Otros agregaron: “Tuviste tiempo de sacarlo. En vez de acomodar la cámara, gritar e insultar tanto, debiste actuar más rápido”, “Siento que el pato estaba más asustado por los gritos que por los autos” y "no sé a qué le grita ,quizás este lastimado el patito y no se puede mover".

A pesar de esto, gran parte de la audiencia salió en su defensa, destacando el riesgo que implicaba detenerse en la ruta: “No entiendo por qué lo critican, en la ruta no te podés mandar así de una. Esperó el momento seguro para sacarlo, vean el lado bueno: le salvó la vida”.

La historia del pato en la ruta

En un segundo video, Martín se muestra en un costado de la ruta junto al animal y mientras lo acaricia dice “No te puedo dejar acá, papito, ni en pedo”. Acto seguido se dirigió a una garita policial cercana.

En otro clip, el ciclista graba el momento en que el animal fue recibido por una oficial llamada Sol, quien aceptó quedarse a cargo del pato. “Cuidámelo, se llama Patito”, le pidió el joven. Antes de retirarle le deja el usuario de sus redes sociales para seguir la evolución del estado de salud del ave.

Embed
@martinrolandria1

Síganme y compartan los videos me re ayudan!

sonido original - martinrolandria

En videos posteriores, el joven se muestra feliz y satisfecho con su actitud e incluso comenta “que suerte que lo podemos rescatar”. En su relato reconoce que fue arriesgad su accionar debido a que la ruta estaba muy transitada pero el conforme con su acción comenta que valió la pena.

Debido a la gran repercusión de la situación, medio locales dieron a conocer la triste noticia de que en la mañana de este martes, el animal murió, ya que "tenía golpes internos" sufridos previo al rescate.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El festejo de un padre al saber el sexo de su bebé fue considerado incorrecto por algunos usuarios. 

La reacción de un padre al conocer el sexo de su bebé se volvió viral y generó debate en redes

Por Redacción
La Ruta 143 tiene casi 60 años de antigüedad.

Cornejo adjudicó la primera obra en una ruta nacional: quiénes ganaron la licitación

Por Redacción Política
Siguen los trabajos de despeje tras la caída de 60 arboles en la Ruta 50 

La Ruta 50 seguirá con tareas de despeje durante dos semanas tras la caída de 60 árboles por las tormentas

Por Redacción Sociedad
Identificar este cartel en la ruta puede ser de ayuda si estás en una emergencia.

Qué significa el cartel blanco con un número 5 en la ruta y por qué es clave en una emergencia

Por Sofía Serelli