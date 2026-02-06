Rescató a un pato que estaba en la ruta, el video se convirtió en viral, pero recibió miles de críticas

Un ciclista compartió en TikTok el momento en que salvó al animal y el video tuvo gran repercusión. Sin embargo, los usuarios cuestionaron la manera en la que le hablaba al pato.

Un ciclista se detuvo en plena ruta 11 para rescatar a un animal y luego recibió una ola de críticas.

Un video de TikTok, realizado por el usuario de @martinrolandria, se convirtió en viral a pesar de recibir miles de críticas. Martín se encontraba realizando su recorrido en bicicleta cuando, en medio de la Ruta 11, se encontró con un pato en peligro. A pesar de que el joven se acerca para salvarlo, los usuarios opinaron sobre el rescate y se generó un gran debate en los comentarios.

En el clip se observa como Martín nota la presencia del animal mientras iba en la bicicleta. En un primer momento, intenta llamarlo a la distancia: “Hey salí de ahí, vení”, grita sin éxito. La situación se vuelve más preocupante debido a que los autos pasaban a gran velocidad a pocos centímetros del ave. Ante la posibilidad de una tragedia, el joven preocupado dice desesperado: “No quiero ver”.

Incluso en una ocasión, un vehículo pasó tan cerca que hizo caer al animal. Entre insultos, Martín dejó su celular a un lado para finalmente cruzar la ruta y poner al pato a salvo. Al lograr rescatarlo, se mostró nervioso: "¿Por qué me pasa esto a mí?", preguntó, mientras comenzaba a inspeccionar si el animal tenía heridas.

Luego de que realizara una primera revisión, el ciclista notó que, aunque no tenía heridas abiertas, el pato presentaba dificultades para moverse. “Las patas las veo bien, pero no las puede ni mover. No puede ser, amigo” la pu** madre” dice finalmente.

El rescate más criticado El video alcanzó 3,9 millones de visualizaciones en TikTok. Sin embargo, no todos los usuarios celebraron el accionar del joven. Muchos de los seguidores criticaron la "lentitud" del joven y la cantidad de malas palabras que decía al momento del rescate: “¿Por qué insultaba tanto?”, cuestionó una usuaria. Otros agregaron: “Tuviste tiempo de sacarlo. En vez de acomodar la cámara, gritar e insultar tanto, debiste actuar más rápido”, “Siento que el pato estaba más asustado por los gritos que por los autos” y "no sé a qué le grita ,quizás este lastimado el patito y no se puede mover".

A pesar de esto, gran parte de la audiencia salió en su defensa, destacando el riesgo que implicaba detenerse en la ruta: "No entiendo por qué lo critican, en la ruta no te podés mandar así de una. Esperó el momento seguro para sacarlo, vean el lado bueno: le salvó la vida". La historia del pato en la ruta En un segundo video, Martín se muestra en un costado de la ruta junto al animal y mientras lo acaricia dice "No te puedo dejar acá, papito, ni en pedo". Acto seguido se dirigió a una garita policial cercana. En otro clip, el ciclista graba el momento en que el animal fue recibido por una oficial llamada Sol, quien aceptó quedarse a cargo del pato. "Cuidámelo, se llama Patito", le pidió el joven. Antes de retirarle le deja el usuario de sus redes sociales para seguir la evolución del estado de salud del ave. En videos posteriores, el joven se muestra feliz y satisfecho con su actitud e incluso comenta "que suerte que lo podemos rescatar". En su relato reconoce que fue arriesgad su accionar debido a que la ruta estaba muy transitada pero el conforme con su acción comenta que valió la pena. Debido a la gran repercusión de la situación, medio locales dieron a conocer la triste noticia de que en la mañana de este martes, el animal murió, ya que "tenía golpes internos" sufridos previo al rescate.