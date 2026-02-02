2 de febrero de 2026 - 19:15

La reacción de un padre al conocer el sexo de su bebé se volvió viral y generó debate en redes

El hombre celebró de manera eufórica al saber que sería varón y salió corriendo por el campo. La reacción quedó registrada en video.

El festejo de un padre al saber el sexo de su bebé fue considerado "incorrecto" por algunos usuarios. 

Por Redacción

Las fiestas de “gender reveal” se han popularizado en los últimos años y se han convertido en un fenómeno imparable en las redes sociales. Millones de usuarios comparten los videos de sus celebraciones junto a familiares. Sin embargo, hay parejas que prefieren dejar esta situación para la intimidad.

Este fue el caso de Rocío Ayerza y su marido, quienes decidieron enterarse del sexo de su bebé a solas, aunque la reacción del hombre terminó convirtiéndose en viral en TikTok.

El festejo del futuro padre

Bajo el título “POV: Tu marido no quería dejar el genero del bebé al azar”, Rocío compartió el video del momento en el que ambos leen la ecografía y descubren que esperan un varón.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que, al momento de la revelación, en lugar de abrazar a la futura madre, el hombre comenzó a correr, mientras ella estaba sentada, grabando y se reía de la situación.

El vídeo rápidamente alcanzó más de un millón de visualizaciones en TikTok.

El clip generó gran repercusión y dividió opiniones entre los usuarios. En parte, muchos celebraron la noticia del embarazo, pero otros cuestionaron la actitud del hombre tras la revelación.

“Que angustia pensar cómo podría haber reaccionado si le salía una nena” escribió una usuaria. Otros comentaron: “Quien le explica ? salí corriendo de ahí amiga” y “ Que reacción horrible”.

Por otro lado, algunos defendieron a la pareja de las críticas. “No hay nada más lindo que esa emoción del hombre” y “Video correcto, público incorrecto”.

