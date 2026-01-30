Demandan a una clínica de fertilidad luego descrubir que su bebé no es geneticamente de ellos

El matromonio realizó una prueba de AND y confirmó que la niña no tiene vínculo biológico con ellos y temen que los padres genéticos reclamen su custodia.

Una pareja realizó una demanda luego de comprobar a través de un ADN que tuvieron a una bebé que no tiene sus genes.

Steven Mills y Tiffany Score, una pareja de Florida, Estados Unidos, ha presentado una demanda contra la clínica IVF Life (Centro de Fertilidad de Orlando) tras un error en el manejo de embriones en su tratamiento de fertilización in vitro.

La búsqueda de la pareja por formar una familia comenzó hace cinco años, y finalmente el pasado 11 de diciembre de 2025, Tiffany dio a luz a su hija. Sin embargo, el matrimonio comenzó a tener dudas, ya que la bebé presentaba rasgos físicos "racialmente no caucásicos", lo que contrastaba con la apariencia de ambos padres, que son blancos.

Debido a la falta de respuestas por parte de la clínica, la pareja se sometió a pruebas de ADN que confirmaron que la niña no está relacionado genéticamente con ellos.

La demanda a la clínica El matrimonio presentó la demanda el 22 de enero después de supuestamente intentar comunicarse con la clínica varias veces sin obtener respuesta.

La abogada de la pareja, Mara Hatfield, sostiene que el error pudo originarse en 2020, durante la fase de congelación de los óvulos o la manipulación de los embriones. Con respecto a esto, explicó que existe la posibilidad de que el embrión biológico de Mills y Score fuera implantado accidentalmente en otra paciente, o que el embrión de terceros fuera transferido a Tiffany por equivocación.