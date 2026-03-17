Petro denunció que Colombia está siendo bombardeada por Ecuador: "No queremos ir a una guerra"

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , denunció este lunes que territorio de su país está siendo bombardeado desde Ecuador , tras el hallazgo de un artefacto explosivo sin detonar cerca de la frontera común.

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"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados ", sentenció Petro durante un consejo de ministros.

El mandatario colombiano aseguró que su Gobierno posee grabaciones provenientes de Ecuador que respaldarían su denuncia y que serán publicadas a la brevedad. "Van muchos estallidos. La soberanía nacional se respeta. La bomba está activa , es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", añadió.

Además, reveló que mantuvo una comunicación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , a quien le pidió que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".

Este incidente ocurre en medio de una guerra comercial entre ambos países. En enero Daniel Noboa impuso una "tasa de seguridad" del 30% (luego elevada al 50%) a importaciones colombianas, acusando a Bogotá de inacción frente al narcotráfico.

Colombia, por su parte, respondió con aranceles a 73 productos y al corte total del suministro eléctrico hacia Ecuador. En represalia, Quito aumentó las tarifas por transportar crudo colombiano por sus oleoductos estratégicos.

La denuncia de Petro también coincide con la alianza militar y de inteligencia entre Ecuador y Estados Unidos. La semana pasada se formalizó la apertura de la primera oficina del FBI en suelo ecuatoriano para combatir el crimen organizado.

Daniel Noboa - Donald Trump

Además, a principios de este mes, en un trabajo conjunto ambos países bombardearon campamentos de grupos disidentes de las FARC en territorio ecuatoriano.

La respuesta de Noboa

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó que se estén realizando bombardeos en Colombia y aseguró que las operaciones contra el "narcoterrorismo" se están llevando a cabo en territorio ecuatoriano.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

El mandatario ecuatoriano señaló que, junto a la cooperación internacional, están "bombardeando los lugares que servían de escondite" para grupos criminales "en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".