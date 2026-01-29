China: arrestan a una mujer por usar lentes de contacto tecnológicos para hacer trampa en el casino

En un hecho que parece extraído de una película, una mujer fue detenida tras ser sorprendida utilizando lentes de contacto tecnológicos para obtener una ventaja durante una partida de mahjong en un casino de China .

El incidente, ocurrido en la provincia de Hunan , fue reportado inicialmente por medios como Dahe Daily y RT, luego de que el personal del casino y los propios compañeros de mesa detectaran comportamientos sospechosos en la jugadora.

De acuerdo con los reportes, estos dispositivos avanzados permitían a la mujer recibir información en tiempo real sobre el desarrollo del juego, facilitándole la tarea de anticipar resultados y modificar sus decisiones con una precisión matemática.

El descubrimiento se produjo cuando los demás jugadores, al sospechar de su inusual racha, decidieron alertar a las autoridades policiales. Al ser confrontada, la acusada presentó una excusa que dejó atónitos a los presentes: "Aunque llevaba gafas de rayos X, igual perdí" .

En un video difundido en las redes sociales se observa como el personal del establecimiento le quita los lentes de contacto a la mujer, los cuales se ven con un color dorado advirtiendo su alta tecnología.

El caso no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde las imágenes del momento circularon rápidamente. El ingenio detrás del dispositivo despertó asombro, pero también una profunda preocupación entre los usuarios, quienes expresaron su inquietud por la vulnerabilidad de los sistemas de vigilancia actuales ante innovaciones tan difíciles de detectar.

Este episodio ha encendido las alarmas en la industria del juego sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y las regulaciones.

La aparición de herramientas tecnológicas casi imperceptibles pone en duda la integridad de las apuestas en una era marcada por avances vertiginosos que desafían los límites del control convencional en los casinos.