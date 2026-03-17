17 de marzo de 2026 - 10:33

La guerra en Medio Oriente dispara cancelaciones de viajes y cambia el mapa turístico mundial

Las reservas a Jordania y Egipto caen hasta un 50% mientras destinos como República Dominicana e Islas Baleares duplican su volumen de negocio por seguridad.

La guerra obliga a numerosas aerolíneas a cancelar sus vuelos.
La guerra obliga a numerosas aerolíneas a cancelar sus vuelos.

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Por Cristian Reta

El conflicto en Oriente Medio ha provocado un cambio sísmico en los planes de viaje de los franceses. Según datos recientes de consultoras internacionales, más de 1,3 millones de personas decidieron cancelar o postergar sus vacaciones en el extranjero ante la creciente inestabilidad geopolítica y el temor a quedar varados en zonas críticas.

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La preocupación ya no se limita únicamente a la inflación o al precio de los combustibles. La regionalización de la guerra ha generado un efecto dominó que afecta incluso a destinos que no están directamente involucrados en el teatro de operaciones. Países como Turquía, Grecia y diversas naciones del Magreb están sufriendo una retracción en la demanda debido a que los viajeros prefieren evitar cualquier área con mínima proximidad geográfica al conflicto.

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El desplome de las reservas en los destinos tradicionales de Oriente

Las cifras actuales del sector turístico muestran una caída estrepitosa en mercados que solían ser apuestas seguras para el invierno europeo. Egipto registró un descenso del 34% en las reservas, mientras que Jordania sufrió un golpe aún más duro con una disminución del 50%. Sin embargo, el dato más impactante proviene de los Emiratos Árabes Unidos, cuyas reservas se hundieron un 85% en la última semana, marcando el colapso de una tendencia que ya venía en baja desde febrero.

Esta reacción inmediata del turista francés responde a un mecanismo de autoprotección psicológica frente al riesgo logístico. El factor determinante no es solo el peligro físico del conflicto, sino la cobertura mediática sobre personas que quedaron atrapadas sin posibilidad de regreso inmediato en crisis anteriores. En la mente del consumidor, la narrativa de Dubái como un refugio inexpugnable y más seguro que la propia Europa se ha desmoronado. Cuando el mito de la invulnerabilidad desaparece, el destino pierde su valor diferencial y el viajero opta por la retirada ante la posibilidad de perder el control sobre su itinerario.

En este contexto, se está produciendo un desplazamiento masivo hacia lo que los operadores llaman alojamiento no comercial. Muchos ciudadanos están optando por cambiar sus planes internacionales por estancias en sus segundas residencias dentro del territorio nacional. Es un paso del mercado comercial al privado, motivado por la incertidumbre de cruzar fronteras en un clima de tensión internacional creciente.

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Los nuevos ganadores del mapa turístico global

A pesar del clima de cancelación, el deseo de viajar no ha desaparecido, sino que se ha reorientado hacia regiones percibidas como burbujas de paz. Los operadores turísticos más importantes de Francia informan que destinos alejados de la zona de conflicto han duplicado su volumen de negocio en tiempo récord. República Dominicana y Cabo Verde encabezan esta lista de beneficiarios por su distancia geográfica.

Dentro de la propia cuenca del Mediterráneo, el flujo de viajeros se está concentrando en el flanco occidental. Italia, Sicilia y las Islas Baleares han visto cómo su volumen de reservas se multiplicaba por dos en apenas siete días. Esta migración de turistas dibuja un nuevo mapa donde la seguridad geopolítica se ha convertido en el principal motor de decisión, incluso por encima del precio o el clima.

El fenómeno es dinámico y su magnitud final dependerá de la intensidad y duración de la crisis en Oriente Medio. Por ahora, el sector enfrenta una realidad ineludible: los destinos de Oriente Próximo enfrentan una temporada perdida, mientras el Caribe y el Mediterráneo europeo absorben a los miles de viajeros que huyen de la incertidumbre geopolítica.

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