Qué impacto está teniendo el conflicto en Medio Oriente en el comercio exterior mendocino

El conflicto en Medio Oriente comienza a tener sus primeros efectos en el comercio internacional. El más directo es el aumento en el precio de los combustibles , que afectará tanto a los fletes marítimos como terrestres . Pero también ha originado algunas reprogramaciones por parte de las navieras, lo que altera los tiempos de los envíos y eleva los costos .

Martín Calvo, director de operaciones de Grupo All In , explicó que, si bien el sitio está alejado geográficamente de Argentina, el comercio está tan globalizado que termina impactando en todos los países. El primer efecto, que ya se había anticipado, es el aumento en el precio del petróleo y los combustibles , y esto tiene su efecto tanto en los fletes marítimos como terrestres.

Señaló también que, ante conflictos bélicos, las navieras aplican un impuesto al combustible y otro a la guerra. Y que esto causará un incremento en el flete de importación, que el importador va a trasladar a precio. Si bien indicó que aún no han tenido aumentos en Argentina, en China ya ha sucedido.

Como es de esperarse, esta suba en los costos se producirá tanto en las exportaciones como en las importaciones. En cuanto a las mercaderías que salen de Mendoza , hay algunos embarques de alfalfa demorados. Pero otros productos, como duraznos, nueces y ciruelas alcanzaron a llegar a sus destinos antes del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Martín Clement, quien tiene una empresa dedicada al comercio exterior , coincidió en que todavía no se han producido cambios en el precio de los fletes, pero que es muy reciente todo. En cambio, mencionó que sí ha visto reprogramaciones de envíos e, incluso, rechazos.

Añadió que un cliente le consultó hoy cómo podría reimportar una carga que está en tránsito a Abu Dabi. Precisó que esto significa volver a ingresar al país una mercadería que se había exportado y por la que habían ingresado divisas. Si bien planteó que no es de esperar que afecte la relación comercial con el cliente, porque se trata de un problema que excede a las partes, sí reviste una cierta complicación administrativa.

Detalló que se trata de un trámite especial y que hay que solicitar autorización a la Aduana para reimportar, de manera que no pague aranceles de importación. De todos modos, recalcó, debe abonar la tasa estadística del 3%, a menos que el producto esté exceptuado.

En cuanto a los motivos de esta decisión de volver a traer la mercadería, Clement comentó que el producto era vino y que, en estos casos, no sólo se producen dificultades logísticas, sino también frenos en el turismo y el consumo en los países involucrados en el conflicto y los cercanos.

Mencionó que no ha tenido otras consultas por ahora y que es muy difícil aventurar qué impacto puede llegar a tener en el corto plazo, porque se desconoce si la ofensiva será acotada o se extenderá en el tiempo.

Las exportaciones cayeron en septiembre pero sigue el superávit

Aumento en los precios

Se sabe que todo incremento en los costos logísticos va impactando en la cadena hasta llegar al consumidor (y tiene su efecto en la inflación). Calvo planteó que muchos productos que vienen hacia Sudamérica pasan principalmente por el canal de Suez, que está cerca del área de conflicto, por lo que los buques están evitando pasar por ahí y hacen el recorrido costeando África, lo que añade una demora de 10 a 15 días.

Al aumentar el tiempo de tránsito, se reduce la frecuencia de los buques y la disponibilidad de estos, lo que se traduce en mayores costos logísticos. Esto, además de generar retrasos en los puertos.

Calvo señaló que están teniendo consultas de clientes en cuanto a cómo pueden abastecerse en el corto y mediano plazo en este contexto. Es que no existen alternativas, a menos que se trate de una importación pequeña y se pueda traer en avión. Pero sí están empezando a analizar cómo pueden establecer una nueva estructura de costos.

Según CEPAL, Argentina es el país de Latinoamérica en el que más crecen las exportaciones

Otra mirada

Oliver Blackbourn, gestor de carteras en Multi-Asset en Janus Henderson, ha planteado que el estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos del comercio global. “Por ese corredor marítimo circula cerca de una quinta parte del petróleo transportado por mar en el mundo”, resaltó.

Y hoy, el tránsito por ese paso marítimo está severamente limitado. “Más allá del riesgo militar, muchas compañías navieras evitan la zona por la falta de seguros, el peligro para las tripulaciones y la posibilidad de perder embarcaciones. En la práctica, el mercado enfrenta una reducción significativa en la principal ruta energética del planeta”, indicó.

El director de operaciones de Grupo All In sumó que, como contrapartida del aumento del valor de las importaciones, desde el Gobierno nacional se está hablando de un incremento en los precios de los commodities, lo que podría beneficiar a Argentina, que exporta granos y otros alimentos, además de energía.

Por su parte, Clement, quien también es presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), también compartió la mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que, con la macro más ordenada, el impacto será menor de lo que hubiera sido en otras circunstancias.