¿Hasta qué hora se pueden mandar mensajes de Whatsapp?: la respuesta da una experta en protocolo

Una especialista en etiqueta de TikTok explica la importancia de la educación digital y dio herramientas sobre cómo usar la aplicacion de mensajeria.

Una experta en protocolo explica las claves de educación a la hora de enviar mensajes a través de Whatsapp. 

María José Gómez y Verdú es una creadora de contenido que, a través de su cuenta @protocoloyetiqueta.es, utiliza las redes sociales para informar y ofrecer consejos sobre comportamiento elegante como herramienta para la vida social y, en este caso, también para el mundo digital y el uso correcto de los mensajes.

En los videos que comparte en su perfil, la experta en protocolo se basa principalmente en ofrecer tips para "desenvolverse con seguridad y estilo en cualquier situación social o profesional”. En esta ocasión, se centra en el ámbito de la tecnología, en particular en la comunicacion y el modo de usar Whatsapp de manera “elegante”.

Protocolo para mandar mensajes

En su publicación, destaca que no se debe llamar la atención de alguien a cualquier hora del día. “¿Hasta qué hora puedo mandar un mensaje de WhatsApp sin molestar?” es el tema que plantea la experta en su último video. En primer lugar, destaca que debe escribirse en un "horario razonable: entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche", comenzó explicando.

@protocoloyetiqueta.es ¿Tienes WhatsApp pero no sabes usarlo con educación? Porque sí… también existe el protocolo digital. Estas reglas dicen MUCHO de ti (aunque no lo notes): No mandes audios eternos sin preguntar antes Saluda y despídete (no somos robots) No escribas solo “hola” y desaparezcas Respeta horarios (no todo es urgente a las 23:47) Si es algo largo… mejor llama Los grupos no son tu muro de Facebook El doble check azul no es una exigencia de respuesta inmediata La educación no se pierde por ser digital ✨ Y una persona con buena etiqueta… se nota hasta por WhatsApp. ¿Quién necesita leer esto? Guarda este post para no olvidarlo #protocoloyetiqueta #whatsappchat #etiqueta ♬ sonido original - protocolo y etiqueta

Comenta que, para saber su enviar el texto o no, uno antes debe preguntarse si sería acorde llamar a la persona. "Si la respuesta es sí, puede enviarle un mensaje. Si es no, mejor evíte", señaló. Según ella, solo se puede mandar un mensaje en un horario diferente en el caso de ser una emergencia.

Advertencias para el uso correcto de WhatsApp

Sobre el uso de emojis, aclara que deben usarse “con contencion” , ya que funcionan para acompañar el mensaje no lo sustituyen. Un aviso importante que realiza es "no escribir un mensaje totalmente con mayusculas" porque equivale a gritar.

Según María José, tampoco es de buena educación mandar "audios largos" sin preguntar antes. "Si algo es largo, mejor llama", aseguró . Entre otros consejos que agrega en el copy del video, también destaca la importancia de saludar y despedirse, evitando simplemente decir "hola" y desaparecer.

Además, para los grupos, pide que no se compartan contenidos que "no tengan que ver" con el propósito del mismo.

Por último, hizo mención al "doble check azul". El hecho de que el mensaje aparezca como leído no tiene por qué significar una respuesta inmediata. "La educación digital también dice mucho de usted", concluye.

En los comentarios, muchos usuarios agredecieron la informacion de la experta y coincidieron en el tema de los horarios, aunque para algunos esto influye en base a sus respectivas jornadas laborales, las cuales muchas veces no son respetadas por sus jefes.

Por otro lado, la creadora de contenido se encargó de contestar dudas de sus seguidores; como el caso de una usuaria que consultó sobre el uso de las mayúsculas, argumentando que ella las utiliza para dar aviso de algo importante y no para gritar. Ante esto, la experta aclaró: “Si es una palabra puntual dentro del mensaje está bien, pero todo el mensaje es mejor evitarlo”.

