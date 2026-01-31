Murió una bebé en Bahía Blanca y el padre fue detenido acusado por presunta golpiza

Un terrible caso conmocionó a la ciudad de Bahía Blanca tras la muerte de una bebé de dos meses. La niña, identificada como Astrid Ferreyra San Gregorio, fue llevada al Hospital Municipal cerca de las 4.30 de la madrugada de este viernes por su padre.

El hombre sostuvo que la bebé se le había caído de los brazos y había golpeado contra el piso. Sin embargo, al ingresar al hospital, Astrid presentaba severos traumatismos de cráneo y estaba con un paro cardiorrespiratorio. Horas más tarde, la menor falleció y , tras su muerte, su propio padre fue detenido acusado de haberla golpeado.

A las 4.30 del viernes, la médica pediatra de guardia que recibió a la paciente dio aviso a la Comisaría de la Mujer y la Familia, al advertir que la niña había llegado al nosocomio en código rojo , con un delicado estado de salud.

La fiscalía a cargo de la causa dispuso el allanamiento en la vivienda familiar ubicada en la calle Tomás Guido al 2000. En el domicilio, personal de la Policía Científica y de la fiscalía encontraron una bañera plástica con manchas de sangre, además de rastros hemáticos en paredes, puertas y distintos sectores de la casa.

A partir de este terrible hallazgo, la fiscalía pidió la detención del padre de la nena, acusándolo de lesiones graves, agravada por el vínculo y abandono de persona. El material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

Testimonios confirman situaciones de violencia

Fuentes de la investigación indicaron que familiares y allegados describieron al imputado como un hombre "muy violento". Estos testimonios, sumados a las pruebas recolectadas en la vivienda, reforzaron la hipótesis de que Astrid fue víctima de un ataque de parte de su padre.

Según indicaron fuentes de la investigación a Infobae, las pruebas permitieron establecer que los golpes sufridos por la menor no se habrían producido el día del ingreso de la menor al hospital, como sostuvo el padre, sino aproximadamente el 28 de enero, dos días antes.