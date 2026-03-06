6 de marzo de 2026 - 21:05

Bahía Blanca: conmovedor homenaje a las niñas que murieron en la inundación y al hombre que intentó salvarlas

A un año del trágico temporal, la ciudad recordó a las víctimas con una emotiva imagen.

El emotivo homenaje a las niñas que murieron en la inundación de Bahía Blanca y al hombre que intentó salvarlas

El emotivo homenaje a las niñas que murieron en la inundación de Bahía Blanca y al hombre que intentó salvarlas

El 7 de marzo se cumple un año de la terrible inundación que azotó Bahía Blanca y dejó decenas de víctimas, entre muertos y heridos. El caso más estremecedor fue el de las hermanas Pilat y Delfina Hecker, dos pequeñas que fallecieron tras ser arrastradas por el agua.

Un hombre que se encontraba en la zona, Rubén Zalazar, se lanzó para ayudar a las niñas pero en el intento falleció. A un año de la tragedia, la ciuda de Bahía Blanca rindió homenaje a las víctimas con una conmovedora imagen en el acceso a General Daniel Cerri.

"Rubén dio su vida. El amor lo hizo héroe. En memoria de Pilar, Delfina Hecker y Rubén Zalazar", son las palabras que se pueden leer en el cartel junto a una foto ilustrativa de las tres víctimas. El homenaje fue una iniciativa de los familiares y vecinos que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, pero también busca recordar y glorificar a todos aquellos que actuaron valientemente para salvar vidas durante el temporal.

Pilar y Delfina Hecker
Pilar y Delfina Hecker, las niñas fallecidas en el temporal de Bahía Blanca

Pilar y Delfina Hecker, las niñas fallecidas en el temporal de Bahía Blanca

La terrible inundación de Bahía Blanca

El 7 de marzo de 2025, un diluvio de grandes dimensiones azotó la ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires y ocasionó una de las más grandes inundaciones en su historia. La tormenta fue tan fuerte que en pocas horas precipitaron casi 290 milímetros de lluvia, una cifra que superó los registros habituales.

El temporal dejó calles completamente anegadas, desborde de arroyos y canales y dejó a cientos de viviendas y vehículos bajo el agua. Las autoridades debieron evacuar a miles de personas y se registraron al menos 18 personas fallecidos.

Fuertes lluvias en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca
El temporal de Bahía Blanca en 2025 dejó cientos de viviendas y vehículos bajo el agua

El temporal de Bahía Blanca en 2025 dejó cientos de viviendas y vehículos bajo el agua

Ese día, Pílar de 5 años y Delfina Hecker de 1 año y medio viajaban con su familia en un auto cuando la tormenta los sorprendió. El vehículo quedó atrapado en la Ruta 3 por la fuerza del agua y, cuando la familia intentó refugiarse, una correntada más fuerte arrastró a las pequeñas.

Un empleado de una empresa de logística, Rubén Zalazar, intentó ayudar a las niñas pero también fue arrastrado por la corriente. Tras varias semanas de búsqueda y desesperación, las autoridades hallaron el cuerpo del hombre y días más tarde los cuerpos sin vida de las pequeñas. Según investigaciones, habrían fallecido por asfixia por inmersión.

