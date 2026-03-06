Miles de mendocinos inundaron las calles del centro para disfrutar la Vía Blanca de las Reinas

La Ciudad de Mendoza se transforma esta noche, una vez más, en el epicentro de un ritual que trasciende el tiempo y conecta a un pueblo con su tierra. Con la complicidad de una luna que parece detenerse para observar, la Vía Blanca de las Reinas inaugura otro de los momentos mágicos del calendario vendimial . Este año, la celebración cobra un tinte aún más solemne y emotivo, ya que se conmemora el 90º aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El inicio de los festejos tuvo lugar el pasado fin de semana en Lavalle con la tradicional Bendición de los Frutos, pero es la llegada de la Vía Blanca y el Carrusel lo que desata el fervor popular en las calles céntricas.

El desfile nocturno convierte las arterias principales en un río de luces, música y alegría. Los carros alegóricos transportan a las 18 representantes departamentales, quienes, envueltas en el brillo de sus atributos, saludan a una multitud de mendocinos y turistas que aguardan el paso de su favorita.

El recorrido de la Vía Blanca iniciará en la intersección de las calles San Martín y José Vicente Zapata. Desde allí, la caravana de luz avanzará hacia el Norte hasta Las Heras, continuará por Chile hasta Sarmiento y se dirigirá hacia el Oeste para culminar en Belgrano.

Cada metro del trayecto es una exhibición de creatividad y tradición, donde cada carro busca representar la esencia de su departamento, desde los paisajes de montaña hasta la laboriosa calma de las zonas rurales.

Minutos antes de las 21:30 comenzó el desfile encabezado por la Virgen de la Carrodilla y la banda de la Policía de Mendoza. A partir de la calle Montevideo, donde está el palco de la familia, la calzada copada por hinchas de las reinas. La gente debía caminar por la vereda. Cientos de niñas vestidas de reina y familias completas, hasta en compañía de sus mascotas, coparon las calles de Mendoza para vivir este evento.

La Vendimia de los Adultos Mayores avanzó en el desfile a pura música y alegría. Detrás, el carro de la Vendimia para Todos llegó con todo el color de la fiesta y con su Rey, Reina y Drag que fueron elegidos en 2025. Además las colectividades participaron en un micro del City Bus de Mendoza con las representantes de los distintos países.

Durante el desfile también se hizo presente la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios, quienes llegaron con sirenas y banderas. El público los aplaudió mientras pasaban, homenajeando el trabajo diario del personal.

Vía Blanca de las reinas 2026 Los representantes de la Vendimia Para Todos le pusieron música y color a la Vía Blanca de las Reinas Ramiro Gómez / Los Andes

También estuvieron presentes Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025 y Sofía Perfumo, Virreina Nacional de la Vendimia 2025, quienes dieron inicio a los carros de la Vía Blanca.

Luego fue el turno del primer carro departamental, se trata de Guaymallén con su reina Victoria Segura, quien se mostró muy conmocionada por el momento y estuvo acompañado por su virreina Natalia Sánchez.

Vía Blanca de las reinas 2026 Victoria Segura, reina de Guaymallén, se mostró emocionada durante la Vía Blanca. Ramiro Gómez / Los Andes

La locura de las personas fue tanta que provocó un amontonamiento de gente junto a los carros, provocando que algunos niños se cayeron tratando de atrapar lo que tiraban desde los carros. Además, muchas personas se acercaron con los clásicos canastos y recibieron diversas frutas como uva, pera y hasta jugos.

Uno de los carros que más sorprendió fue el de Tunuyán con su representante Agustina Giacomelli y que iba acompañado con una comparsa. Se destaca su altura donde la corte se encontraba en la parte superior y las personas no alcanzaban a pedir que les lancen regalos.

En el paso del carro de Lavalle se tiraron los clásicos melones y se vio a su representante Micaela Canselmo. También se vivió un momento de tensión debido a que algunas personas se ubicaron en el medio de la calle para recibir papeles de la gente que acompañaba el carro y las autoridades debieron obligarlos a retroceder.

Durante el desfile también se vivieron algunos momentos divertidos para destacar. La virreina del carro de Godoy Cruz, Luna Puebla Pierpaoli, tiró papeles con fotos de la representante, sin embargo, el viento le jugó en contra y uno de los papeles casi llega al ojo de una mujer que se encontraba en el público. Tras pedir disculpas, ambas mujeres terminaron riendo.

Vía Blanca de las reinas 2026 Una multitud colmó las calles de Mendoza sin temor a la lluvia y con la alegría de saludar a las reinas departamentales. Gobierno de Mendoza

Por otro lado, el carro de Las Heras sorprendió con música electrónica acompañando a su soberana, Chiara Baciocchi. "Somos la Montaña y somos pura historia. Invitemos a los turistas a venir a Las Heras", expresó la reina departamental. Además, invitó al público a hinchar por todos los carros vendimiales.

El desfile continuó con el carro de Maipú, representado por Julieta Crespi, que se presentó con una campaña para frenar el bullyng. "Frenar el bullyng es responsabilidad de todos", decía uno de los carteles.

En la mayoría de los carros conmemoraron a las reinas departamentales y colocaron imágenes de reina mandato cumplido. Uno de ellos fue el de Santa Rosa con su reina Malena Agustina Demateis, donde estuvo acompañada por las reinas mandato cumplido y también participó la intendenta Flor Destefanis. Además el carro hace homenaje a los animales autóctonos del departamento.

Vía Blanca de las reinas 2026 Mariana Cucatto, reina de General Alvear, en la Vía Blanca Gobierno de Mendoza

Uno de los carros que sorprendió con los regalos fue el de Rivadavia lanzando vino en cartón y vino en lata. Este estuvo acompañado de su reina departamental Brunela Julián Beretta.

Competencia por la excelencia estética

Más allá del fervor popular, el desfile alberga una competencia técnica y artística de alto nivel. El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE ha convocado nuevamente al concurso del mejor carro vendimial, una instancia que premia la originalidad y la coherencia estética de las propuestas municipales. El jurado tiene la tarea de evaluar criterios rigurosos como la iluminación, la música representativa y la disposición de la reina y su corte en la estructura.

El cuerpo de jurados está conformado por expertos como Franco Marchionni (Colegio de Arquitectos), Alejandra Marcela Alcaíno (INV), Estela San Sebastián (Corenave), Laura Isabel Yanzón (UNCuyo) y Néstor Ladrón de Guevara, quien preside el tribunal. Los premios consisten en $3.750.000 para el primer puesto y $2.250.000 para el segundo, cuyos resultados se revelarán el sábado tras la culminación del Carrusel.

Precisamente, el Carrusel, que iniciará a las 9 desde los portones del parque General San Martín, complementa la magia nocturna con el colorido del sol mendocino, recorriendo Emilio Civit, Chile y San Martín hasta su desconcentración en Colón. Ambos eventos, de acceso libre y gratuito, son el preludio del Acto Central y la esperada elección de la soberana nacional.

Un origen marcado por el azar y la tormenta

Para comprender la magnitud de la Vía Blanca es necesario viajar al pasado y descubrir que su nacimiento fue, en gran medida, un accidente del destino. Aunque la oficialización de la Fiesta Nacional de la Vendimia se produjo en 1936 bajo el impulso del gobernador Guillermo Cano y su ministro Frank Romero Day, las raíces de la celebración se hunden en el siglo XIX. En aquellos tiempos, se celebraba la "Fiesta de las Chinas" en galpones coloniales, donde inmigrantes y nativos brindaban con vino nuevo al final de la cosecha, iluminados apenas por lámparas de grasa.

Sin embargo, la Vía Blanca como desfile nocturno nació de un imprevisto climático. El 27 de marzo de 1939, Mendoza debía celebrar su desfile habitual, pero una fuerte tormenta obligó a suspender el Acto Central. Ante la emergencia, la elección de la reina tuvo que realizarse de forma inusual un sábado en el Salón de los Espejos del Plaza Hotel, sin el desfile previo que la tradición ya empezaba a demandar.

Buscando una solución para no privar al pueblo de ver a sus representantes, las autoridades decidieron que el desfile de carros se llevara a cabo el lunes posterior a la elección, aprovechando la frescura de la noche. El éxito de aquella jornada nocturna fue tan rotundo que la Vía Blanca se incorporó definitivamente a los actos oficiales. Hoy, 90 años después de aquel inicio formal, el desfile sigue siendo ese instante suspendido en el tiempo donde, bajo la mirada de la luna, Mendoza reafirma su amor por la tierra y sus tradiciones.