Un fuerte choque frontal en la Ruta 18 dejó un saldo de tres muertos y un herido de gravedad

Un choque frontal entre un camioneta y un camión, con patente brasileña, ocurrió este viernes por la mañana.

En menos de 24 horas ocurrió otro accidente vial en la Ruta Nacional 18. 

En la mañana de este viernes, un terrible accidente vial ocurrió en la Ruta Nacional 18, a la altura del Paraje Las Tunas, departamento de Paraná, Entre Ríos. El incidente dejó como saldo 3 muertos y un herido de gravedad.

Alrededor de las 07:30 horas, una camioneta Nissan Frontier impactó de frente contra un camión Volvo 460 con semirremolque de origen brasileño. Como consecuencia del choque, tres de los cuatro ocupantes de la camioneta fallecieron de manera instantánea.

3 víctimas fatales y un herido por el accidente vial

Las víctimas que viajan en el vehículo fueron identificas como Javier Alejandro Casal, Isaac Natanael Fister (34), domiciliado en Colón, Entre Ríos, e Ismael Sebastián Fonseca, de San Benito, también Entre Ríos, que perdieron la vida en el lugar del accidente.

El cuarto integrante de la pick-up, Diego Damián Girard (33), residente de la zona rural de Villa Urquiza, fue rescatado de entre los hierros por bomberos y trasladado en estado crítico al Hospital San Martín.

El conductor del camión Volvo, matrícula RYS3H99, fue identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior de 31 años. El hombre quien transportaba carne hacia Santo Tomé (Santa Fe), resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajaron personal de Criminalística, Bomberos y autoridades judiciales para determinar la causa del siniestro. Por esto, la rutapermaneció cortada parcialmente varias horas

Otro accidente en la ruta de Entre Ríos

Este hecho se suma a otro siniestro fatal ocurrido apenas 24 horas antes en la misma ruta, a la altura del kilómetro 216,5, en el departamento San Salvador. En el incidente un Fiat Uno, en el que viajaba un abogado y docente de Concordia junto a su familia, impactó de frente contra una Volkswagen Amarok en una curva.

El brutal impacto terminó con la muerte del conductor del Fiat Uno. Su esposa e hija, al igual que el conductor del otro vehículo, sufrieron lesiones consideradas leves y fueron derivados para recibir atención médica.

