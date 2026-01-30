30 de enero de 2026 - 23:05

Pepsi destata una polémica con su nueva publicidad al usar un personaje clásico de su competidor

En mira al Super Bowl 2026, la marca lanzó un spot en el cual incluye una provocación a Coca Cola al utilizar como protagonista a la icónica figura del oso polar.

Pepsi lanzó una provocativa publicidad para el Super Bowl 2026.&nbsp;

Pepsi lanzó una provocativa publicidad para el Super Bowl 2026. 

Foto:

Por Redacción

Se aproxima la próxima edición del Super Bowl, que se celebrará el domingo 8 de febrero. La final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre Los Seattle Seahawks y New England Patriots iniciará a las 20.30 (hora argentina) . El evento no solo reune a fanáticos del deporte alrededor del mundo, sino a los interesados en ver el espectáculo previo y el show de medio ditempo, este año estará presente Bad Bunny.

Leé además

Con una polémica estrategia publicitaria, Sydney Sweeney dio a conocer el lanzamiento de su nueva marca de lencería. 

Nueva polémica de Sydney Sweeney: podría recibir una multa por vandalizar con corpiños el cartel de Hollywood

Por Redacción Espectáculos
Mercado Libre denunció a Temu y la empresa china va a la Justicia

Guerra e-commerce: Mercado Libre denuncia a Temu por publicidad engañosa y el conflicto escala a la Justicia

Por Redacción Economía

En este contexto, varias marcas aprovechan la gran audiencia a tiene el evento e invierten grande cifras para reproducir sus publicidades. Una de las lideres del mercado de gaseosas ha lanzado su publicidadcon una provocación directa a su competidor histórico.

El spot publicitario de Pepsi

El comercial se titula “The Choice”, lo que se traduce como “la elección” en español. Desde el comienzo del video, se observa una versión modificada del Pepsi Challenge. Sin embargo, quien prueba las bebidas no es un consumidor elegido al azar, sino un oso polar. El diseño es muy similar al que suele usar Coca Cola para sus spots publicitarios navideñososos, considerando que estos animales son uno de sus símbolos más reconocibles.

Con los ojos vendados, el mamífero animado se encuentra sentado frente dos latas, que corresponden a las versiones sin azúcar de ambas marcas. Luego de probar la Pepsi, señala convencido la opción de su derecha. Al quitarse la venda y darse cuenta de su elección, el personaje queda sorprendido e entra en una especie de crisis existencial por haber escogido la bebida contraria a la marca con la que se le asocia históricamente.

Embed - The Choice | Pepsi | Super Bowl

La provocación a Coca Cola

La trama sigue al oso en una sesión de terapia y, más tarde, frente a la ventana de un restaurante donde observa a cuatro personas disfrutando de una Pepsi. Poco después, otro oso se le acerca y le ofrece la famosa lata azul.

El comercial de 45 segundos, termina una escena inspirada en el fenómeno de la “kiss cam”. Este cierre ha generado mucha repercusión en redes, ya que muchos usuarios lo interpretaron como una parodia de la pareja que se viralizó durante un recital de Coldplay.

En la cierre de la publicidad, el oso y su acompañante saludan a la cámara mientras beben una lata de Pepsi Zero. De fondo se escuchan sonar el reconocido tema de Queen "I Want To Break Free", lo que representa una forma de liberación del protagonista.

El anuncio está dirigido por Taika Waititi, quien también interpreta al terapeuta. Además, Waititi ya había trabajado para el grupo el año pasado, dirigiendo el spot de Lay’s para la final de la NFL.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El robo en un banco por un ciervo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Insólito: sonó la alarma de robo en un banco y la policía se encontró con un "delincuente" inesperado

Por Redacción
TikTok: un viajero en el tiempo asegura vivir en el año 2055

El curioso caso del "viajero del tiempo" de TikTok que asegura vivir en un París post-apocalíptico en 2055

Por Redacción
El hombre, oriundo de Barriales, le propuso a su hija de crianza darle el apellido.

Conmovedor video: un padre de familia en Junín le pidió a su hija de crianza que lleve su apellido

Por Redacción
Un repartidor de comida tuvo un accidente y no pudo realizar el pedido. El cliente no tuvo empatía con la situación. 

Un repartidor sufrió un accidente y la respuesta del cliente por no recibir su pedido a tiempo generó debate

Por Redacción