Pepsi destata una polémica con su nueva publicidad al usar un personaje clásico de su competidor

En mira al Super Bowl 2026, la marca lanzó un spot en el cual incluye una provocación a Coca Cola al utilizar como protagonista a la icónica figura del oso polar.

Se aproxima la próxima edición del Super Bowl, que se celebrará el domingo 8 de febrero. La final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre Los Seattle Seahawks y New England Patriots iniciará a las 20.30 (hora argentina) . El evento no solo reune a fanáticos del deporte alrededor del mundo, sino a los interesados en ver el espectáculo previo y el show de medio ditempo, este año estará presente Bad Bunny.

En este contexto, varias marcas aprovechan la gran audiencia a tiene el evento e invierten grande cifras para reproducir sus publicidades. Una de las lideres del mercado de gaseosas ha lanzado su publicidadcon una provocación directa a su competidor histórico.

El spot publicitario de Pepsi El comercial se titula “The Choice”, lo que se traduce como “la elección” en español. Desde el comienzo del video, se observa una versión modificada del Pepsi Challenge. Sin embargo, quien prueba las bebidas no es un consumidor elegido al azar, sino un oso polar. El diseño es muy similar al que suele usar Coca Cola para sus spots publicitarios navideñososos, considerando que estos animales son uno de sus símbolos más reconocibles.

Con los ojos vendados, el mamífero animado se encuentra sentado frente dos latas, que corresponden a las versiones sin azúcar de ambas marcas. Luego de probar la Pepsi, señala convencido la opción de su derecha. Al quitarse la venda y darse cuenta de su elección, el personaje queda sorprendido e entra en una especie de crisis existencial por haber escogido la bebida contraria a la marca con la que se le asocia históricamente.

La provocación a Coca Cola La trama sigue al oso en una sesión de terapia y, más tarde, frente a la ventana de un restaurante donde observa a cuatro personas disfrutando de una Pepsi. Poco después, otro oso se le acerca y le ofrece la famosa lata azul.