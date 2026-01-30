Pepsi destata una polémica con su nueva publicidad al usar un personaje clásico de su competidor

Se aproxima la próxima edición del Super Bowl, que se celebrará el domingo 8 de febrero. La final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre Los Seattle Seahawks y New England Patriots iniciará a las 20.30 (hora argentina) . El evento no solo reune a fanáticos del deporte alrededor del mundo, sino a los interesados en ver el espectáculo previo y el show de medio ditempo, este año estará presente Bad Bunny.
En este contexto, varias marcas aprovechan la gran audiencia a tiene el evento e invierten grande cifras para reproducir sus publicidades. Una de las lideres del mercado de gaseosas ha lanzado su publicidadcon una provocación directa a su competidor histórico.
El spot publicitario de Pepsi
El comercial se titula “The Choice”, lo que se traduce como “la elección” en español. Desde el comienzo del video, se observa una versión modificada del Pepsi Challenge. Sin embargo, quien prueba las bebidas no es un consumidor elegido al azar, sino un oso polar. El diseño es muy similar al que suele usar Coca Cola para sus spots publicitarios navideñososos, considerando que estos animales son uno de sus símbolos más reconocibles.
Con los ojos vendados, el mamífero animado se encuentra sentado frente dos latas, que corresponden a las versiones sin azúcar de ambas marcas. Luego de probar la Pepsi, señala convencido la opción de su derecha. Al quitarse la venda y darse cuenta de su elección, el personaje queda sorprendido e entra en una especie de crisis existencial por haber escogido la bebida contraria a la marca con la que se le asocia históricamente.
Embed - The Choice | Pepsi | Super Bowl
La provocación a Coca Cola
La trama sigue al oso en una sesión de terapia y, más tarde, frente a la ventana de un restaurante donde observa a cuatro personas disfrutando de una Pepsi. Poco después, otro oso se le acerca y le ofrece la famosa lata azul.
El comercial de 45 segundos, termina una escena inspirada en el fenómeno de la “kiss cam”. Este cierre ha generado mucha repercusión en redes, ya que muchos usuarios lo interpretaron como una parodia de la pareja que se viralizó durante un recital de Coldplay.
En la cierre de la publicidad, el oso y su acompañante saludan a la cámara mientras beben una lata de Pepsi Zero. De fondo se escuchan sonar el reconocido tema de Queen "I Want To Break Free", lo que representa una forma de liberación del protagonista.
El anuncio está dirigido por Taika Waititi, quien también interpreta al terapeuta. Además, Waititi ya había trabajado para el grupo el año pasado, dirigiendo el spot de Lay’s para la final de la NFL.