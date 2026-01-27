Nueva polémica de Sydney Sweeney: podría recibir una multa por vandalizar con corpiños el cartel de Hollywood

La actriz Sydney Sweeney se encuentra nuevamente involucrada en una polémica relacionada a una campaña publicitaria. Incluso, podría enfrentar cargos legales.

La interprete, reconocida por su participación en la serie Euphoria, compartió un video en el que se la ve trepando el emblemático cartel de Hollywood en Los Ángeles. Esta situación rápidamente se convirtió en viral y ha generado gran repercusión.

En las imágenes, se observa a la actriz vestida con una sudadera oscura con capucha junto a un miembro de su equipo. Ambos logran alcanzar las icónicas letras para colgar de ellas varios corpiños. "Buen trabajo", comenta Sweeney con una sonrisa en su rostro.

Luego de que se dio a conocer este video, trascendió que la intérprete contaba con permisos generales para filmar en las inmediaciones del cartel , sin embargo no podía trepar la estructura. Desde la Cámara de Comercio de Hollywood emitieron un comunicado a la prensa: “ No se concedió ningún permiso para realizar esta acción". La actriz podría enfrentar cargos de vandalismos ya que es ilegal tocar, escalar o alterar físicamente las letras.

Sin embargo, hasta el momento la policía de Los Ángeles no ha recibido ninguna denuncia contra la actriz, según información del medio LA Times.

Esta gran repercusión, es interpretada como una estrategia de Sydney Sweeney para promocionar Syrn, su nueva línea de lencería.

Otra polémica campaña publicitaria

Esta no sería la primera vez que Sydney Sweeney genera controversia con una acción publicitaria. Aún está reciente el revuelo que causó el otoño pasado su campaña de pantalones vaqueros para la marca American Eagle.

Sydney disparó las ventas y las acciones de American Eagle con su nueva línea de jeans. Sin embargo, un juego de palabras en la campaña provocó críticas por sus supuestas connotaciones racistas. En el comercial, la actriz da un discurso sobre la genética para luego aparecer la leyenda “Sweeney has great genes/jeans” (Sweeney tiene buenos genes/jeans), haciendo un juego de palabras, ya que en inglés ambos términos se pronuncian igual.

A los pocos días del furor de American Eagle salió la campaña de la marca Gap con la banda Katseye. A diferencia de su competidora, la nueva campaña de GAP destaca la diversidad con una coreografía hipnótica de las seis jóvenes, con una estética Y2K (pantalones de tiro bajo, tops y minifaldas) y bailando al ritmo del clásico “Milkshake” de Kelis.