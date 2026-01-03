3 de enero de 2026 - 07:45

El thriller erótico protagonizado por Sydney Sweeney: se ve en Prime Video y tiene una estética provocadora

El filme, cargado de giros, se basa en una práctica sexual que consiste en mirar a otras parejas en situaciones íntimas.

Sydney Sweeney y la película erótica que llegó a Prime Video.

Sydney Sweeney y la película erótica que llegó a Prime Video.

La película con Sydney Sweeney sobre una práctica sexual entre parejas.

La película con Sydney Sweeney sobre una práctica sexual entre parejas.

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Los Voyeurs”, un film protagonizado por Sweeney y Justice Smith y dirigido por Michael Mohan, con quien la actriz volvería a colaborar más adelante en “Immaculate”. La película apuesta por revivir un subgénero casi olvidado, combinando erotismo, suspenso y una mirada contemporánea sobre la carga visual del erotismo.

"The Voyeurs": la película erótica de Sydney Sweeney

La trama sigue a Pippa y Thomas, una joven pareja que se muda a un departamento moderno y completamente expuesto, donde las ventanas permiten observar sin filtros la vida de los vecinos, una pareja con una fogosa vida sexual. Lo que comienza como una curiosidad inofensiva pronto se transforma en una obsesión, especialmente para ella, que empieza a espiar la intimidad del departamento de enfrente.

Embed - THE VOYEURS | TRAILER UFFICIALE | AMAZON PRIME VIDEO

Sin embargo, todo cambia al descubrir que uno de los vecinos engaña al otro, el matrimonio protagonista deja de ser un simple espectador y entra en un terreno peligroso donde el deseo se mezcla con la obsesión. A partir de este punto, comienza la manipulación emocional, secretos y comportamientos ambiguos que convierten a todos los personajes en posibles víctimas o victimarios.

Lejos de limitarse a un homenaje elegante al suspenso clásico, la película se sumerge en los códigos más directos del thriller erótico: giros exagerados, personajes impulsivos y una narrativa que prioriza el impacto emocional por sobre la sutileza.

