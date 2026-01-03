El thriller erótico protagonizado por Sydney Sweeney: se ve en Prime Video y tiene una estética provocadora

El filme, cargado de giros, se basa en una práctica sexual que consiste en mirar a otras parejas en situaciones íntimas.

La película con Sydney Sweeney sobre una práctica sexual entre parejas.

Amazon Prime Video incorporó a su catálogo un thriller cargado de tensión sexual, obsesión y miradas prohibidas. La película, protagonizada por Sydney Sweeney ("Euphoria"), tiene una estética provocadora y guiños al cine erótico y el deseo por lo prohibido.

Se trata de “Los Voyeurs”, un film protagonizado por Sweeney y Justice Smith y dirigido por Michael Mohan, con quien la actriz volvería a colaborar más adelante en “Immaculate”. La película apuesta por revivir un subgénero casi olvidado, combinando erotismo, suspenso y una mirada contemporánea sobre la carga visual del erotismo.

La película con Syndey Sweeney sobre una práctica sexual entre parejas. La película con Syndey Sweeney sobre una práctica sexual entre parejas. gentileza El filme dura casi dos horas y se estrenó en 2021; sin embargo, su llegada al mundo del streaming fue reciente y despertó el interés por su trama cargada de giros argumentales. Además, se suma al éxito de "Edén", la otra película de tinte erótico hecho por la actriz estadounidense.

"The Voyeurs": la película erótica de Sydney Sweeney La trama sigue a Pippa y Thomas, una joven pareja que se muda a un departamento moderno y completamente expuesto, donde las ventanas permiten observar sin filtros la vida de los vecinos, una pareja con una fogosa vida sexual. Lo que comienza como una curiosidad inofensiva pronto se transforma en una obsesión, especialmente para ella, que empieza a espiar la intimidad del departamento de enfrente.

Embed - THE VOYEURS | TRAILER UFFICIALE | AMAZON PRIME VIDEO Sin embargo, todo cambia al descubrir que uno de los vecinos engaña al otro, el matrimonio protagonista deja de ser un simple espectador y entra en un terreno peligroso donde el deseo se mezcla con la obsesión. A partir de este punto, comienza la manipulación emocional, secretos y comportamientos ambiguos que convierten a todos los personajes en posibles víctimas o victimarios.