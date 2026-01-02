2 de enero de 2026 - 23:03

Terremoto en México: Jorge Rial lo vivió en carne propia durante sus vacaciones y preocupó a sus seguidores

El periodista se encontraba de descanso tras cerrar un intenso ciclo radial y aprovechaba su estadía para recorrer destinos.

jorge rial
Por Redacción Espectáculos

Jorge Rial atravesó un episodio inesperado durante sus vacaciones en México al vivir su primer terremoto en ese país, compartió en tiempo real la experiencia a través de sus redes sociales, ocurrió durante la mañana del viernes 2 de enero de 2026, tuvo epicentro en el estado de Guerrero y se sintió con fuerza en distintas zonas del centro mexicano.

El relato de Jorge Rial

El propio Rial relató el momento en sus historias de Instagram. En una de las publicaciones expresó: “Mi primer terremoto en México. 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, junto a una imagen que mostraba a personas reunidas en la vía pública tras evacuar edificios, en un clima de calma y orden.

En una segunda historia destacó la organización social frente a la emergencia y el funcionamiento de los sistemas de prevención: “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer. El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de CDMX, pero se sintió fuerte. Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad.” En sus mensajes, el conductor resaltó la serenidad colectiva y la rápida vuelta a la rutina tras el susto.

Jorge Rial renunció a Radio 10

Los detalles del sismo

El movimiento telúrico se registró la mañana del viernes 2 de enero de 2026 con una magnitud de 6.5. El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro se localizó a 4 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, en el estado de Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros. El temblor activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y en estados cercanos como Morelos, Estado de México y Puebla, lo que permitió la aplicación inmediata de los protocolos preventivos.

El conductor se encuentra de vacaciones en México.

Tras el sismo, los cuerpos de Protección Civil y las fuerzas de seguridad realizaron recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías de la capital. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, comunicó: “Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías”. Las autoridades locales subrayaron la coordinación entre las distintas dependencias para garantizar la seguridad de la población.

