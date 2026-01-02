Terremoto en México: Jorge Rial lo vivió en carne propia durante sus vacaciones y preocupó a sus seguidores

Jorge Rial atravesó un episodio inesperado durante sus vacaciones en México al vivir su primer terremoto en ese país, compartió en tiempo real la experiencia a través de sus redes sociales, ocurrió durante la mañana del viernes 2 de enero de 2026, tuvo epicentro en el estado de Guerrero y se sintió con fuerza en distintas zonas del centro mexicano.
El propio Rial relató el momento en sus historias de Instagram. En una de las publicaciones expresó: “Mi primer terremoto en México. 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, junto a una imagen que mostraba a personas reunidas en la vía pública tras evacuar edificios, en un clima de calma y orden.
En una segunda historia destacó la organización social frente a la emergencia y el funcionamiento de los sistemas de prevención: “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer. El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de CDMX, pero se sintió fuerte. Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad.” En sus mensajes, el conductor resaltó la serenidad colectiva y la rápida vuelta a la rutina tras el susto.
Los detalles del sismo
El movimiento telúrico se registró la mañana del viernes 2 de enero de 2026 con una magnitud de 6.5. El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro se localizó a 4 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, en el estado de Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros. El temblor activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y en estados cercanos como Morelos, Estado de México y Puebla, lo que permitió la aplicación inmediata de los protocolos preventivos.
Tras el sismo, los cuerpos de Protección Civil y las fuerzas de seguridad realizaron recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías de la capital. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, comunicó: “Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías”. Las autoridades locales subrayaron la coordinación entre las distintas dependencias para garantizar la seguridad de la población.