2 de enero de 2026 - 21:15

En medio de rumores de romance con un magante francés, Zaira Nara se reencontró con el streamer Bauleti

La reconocida modelo y el streamer se volvieron a ver en Punta del Este, ante la atenta mirada de una multitud de fanáticos. El pícaro cruce con coqueteo incluido.

Zaira Nara se reencontró con el streamer Bauleti en Punta del Este

Zaira Nara se reencontró con el streamer Bauleti en Punta del Este

Foto:

DGo Stream
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una multitud de jóvenes se acercó este viernes a los estudios de DGO Stream en Punta del Este para protagonizar el reencuentro entre la modelo Zaira Nara y el streamer Santiago Bauleti, en el que ambos reavivaron el coqueteo sentimental.

Leé además

quien es robert strom, el magnate frances que enamoro a zaira nara y la primera foto juntos

Quién es Robert Strom, el magnate francés que enamoró a Zaira Nara y la primera foto juntos

Por Redacción Espectáculos
Pampita con Zaira Nara y El Pollo Alvarez

Pampita deslumbró en Punta del Este y ¿anunció casamiento?: "Estoy re enamorada, muero de amor"

Por Redacción Espectáculos

“Llegó el gran invitado que estábamos esperando. Teníamos miedo de que nos falle, pero le voy a dar un muy pero muy fuerte aplauso a ‘Baulo’ que se hizo presente y cumplió con su palabra”, dijo Zaira para presentar a famoso influenciador.

Seguido, Zaira justificó sus dudas en torno a la presencia de Bauleti al advertir que el streamer no le contestaba sus mensajes. “No me contestaste más”, le reprochó y, en respuesta, el joven explicó que sus últimas conversaciones se frustraron porque él le escribió algo que no tenía mucho sentido.

“La realidad es que estaba buscando una excusa para escribirte”, lanzó Bauletti, ante la atenta mirada de decenas de seguidores que se acercaron al estudio que DIRECTV y SKY Brasil instalaron en las exclusivas playas de Enjoy Punta del Este.

Embed - #QV4 | ¿CUÁNTAS Cosas Tienen en Común ZAIRA y BAULO? | 2/1

Durante el programa, Zaira y Bauleti compartieron miradas y comentarios cómplices para alimentar las especulaciones amorosas. El streamer también le recordó a Zaira que ese último mensaje se lo envió el lunes pasado y la modelo reconoció ese impasse al advertir: “Pasaron cosas”.

“Él siempre dice que está rodeado de amigos y yo siempre lo veo rodeado de amigas”, agregó Zaira con tono de queja y le recriminó: “¿Por qué los tuyos son amigos y los mío no?”.

Durante la conversación, Bauleti le recordó a Zaira las flores que le regaló y ella reconoció que fue uno de los mayores regalos que recibió. “Baulo me regaló las flores más lindas y más caras y eso que he salido con parejas pudientes. Para mi fue un montón”, admitió la conductora de DGO Stream.

El cruce incluyó invitaciones a comer y hasta mensajes más directos: Zaira, al presentar un juego de preguntas y respuestas, le dijo a Bauleti que el resultado revelaría “qué onda” entre los dos. “Vamos a ver si funcionaría o no algo entre nosotros”, subrayó.

Al momento de las respuestas, Zaira y Bauleti mostraron algunas coincidencias sobre la relación en pareja, salidas amorosas y hasta preferencias de la intimidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

terremoto en mexico: jorge rial lo vivio en carne propia durante sus vacaciones y preocupo a sus seguidores

Terremoto en México: Jorge Rial lo vivió en carne propia durante sus vacaciones y preocupó a sus seguidores

Por Redacción Espectáculos
Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.  

El último parte médico de Christian Petersen: cómo evoluciona el estado de salud del reconocido chef

Por Redacción Espectáculos
Se conoció el momento exacto, y eliminado, que desató el enojo de Noelia Marzol con “PH”

Noelia Marzol y un video que desató debate en redes: su posteo familiar que generó enormes críticas

Por Redacción Espectáculos
la dura confesion de ale lacroix sobre el abuso que sufrio durante su adolescencia: una forma de sanar

La dura confesión de Ale Lacroix sobre el abuso que sufrió durante su adolescencia: "Una forma de sanar"

Por Redacción Espectáculos