En medio de rumores de romance con un magante francés, Zaira Nara se reencontró con el streamer Bauleti

Una multitud de jóvenes se acercó este viernes a los estudios de DGO Stream en Punta del Este para protagonizar el reencuentro entre la modelo Zaira Nara y el streamer Santiago Bauleti , en el que ambos reavivaron el coqueteo sentimental.

“Llegó el gran invitado que estábamos esperando. Teníamos miedo de que nos falle, pero le voy a dar un muy pero muy fuerte aplauso a ‘Baulo’ que se hizo presente y cumplió con su palabra”, dijo Zaira para presentar a famoso influenciador.

Seguido, Zaira justificó sus dudas en torno a la presencia de Bauleti al advertir que el streamer no le contestaba sus mensajes . “No me contestaste más”, le reprochó y, en respuesta, el joven explicó que sus últimas conversaciones se frustraron porque él le escribió algo que no tenía mucho sentido.

El reencuentro se produjo después de que circularan versiones de relación entre ambos, pero también con los rumores de romance entre la modelo y el magnate francés Robert Strom con quien se la vió muy cercana en las playas uruguayas.

“La realidad es que estaba buscando una excusa para escribirte”, lanzó Bauletti, ante la atenta mirada de decenas de seguidores que se acercaron al estudio que DIRECTV y SKY Brasil instalaron en las exclusivas playas de Enjoy Punta del Este.

Embed - #QV4 | ¿CUÁNTAS Cosas Tienen en Común ZAIRA y BAULO? | 2/1

Durante el programa, Zaira y Bauleti compartieron miradas y comentarios cómplices para alimentar las especulaciones amorosas. El streamer también le recordó a Zaira que ese último mensaje se lo envió el lunes pasado y la modelo reconoció ese impasse al advertir: “Pasaron cosas”.

“Él siempre dice que está rodeado de amigos y yo siempre lo veo rodeado de amigas”, agregó Zaira con tono de queja y le recriminó: “¿Por qué los tuyos son amigos y los mío no?”.

Durante la conversación, Bauleti le recordó a Zaira las flores que le regaló y ella reconoció que fue uno de los mayores regalos que recibió. “Baulo me regaló las flores más lindas y más caras y eso que he salido con parejas pudientes. Para mi fue un montón”, admitió la conductora de DGO Stream.

El cruce incluyó invitaciones a comer y hasta mensajes más directos: Zaira, al presentar un juego de preguntas y respuestas, le dijo a Bauleti que el resultado revelaría “qué onda” entre los dos. “Vamos a ver si funcionaría o no algo entre nosotros”, subrayó.

Al momento de las respuestas, Zaira y Bauleti mostraron algunas coincidencias sobre la relación en pareja, salidas amorosas y hasta preferencias de la intimidad.