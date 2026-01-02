La dura confesión de Ale Lacroix sobre el abuso que sufrió durante su adolescencia: "Una forma de sanar"

El reconocido DJ, en diálogo con Andy Kusnetzoff, reveló los detalles del traumático evento que sufrió a los 16 años.

El reconocido DJ y gestor cultural Ale Lacroix reveló públicamente el traumático abuso que sufrió durante su adolescencia, un secreto que guardó en soledad durante más de tres décadas. En una entrevista para el programa "Perros de la Calle" de UrbanaPlay, conducido por Andy Kusnetzoff, narró con detalles los sucesos que marcaron su vida, iniciados cuando tenía 16 años.

La revelación del abuso que sufrió Ale Lacroix El contexto de la revelación se enmarca en un profundo proceso personal de cambio que Lacroix atraviesa, el cual incluyó superar adicciones y adoptar una disciplina extrema, temas centrales de su obra "Un disparate hermoso: De la fiesta interminable al samurái de la disciplina". El abusador, según describió, era una figura de autoridad y confianza dentro de su círculo íntimo familiar, presentado como un mentor, socio del mismo club náutico y vinculado al Opus Dei. Esta posición le permitió ganar acceso y generar una dinámica de poder que derivó en el abuso.

Durante la entrevista, la voz de Lacroix se quebró en varios momentos. Con la mirada baja y haciendo pausas largas, reconstruyó los hechos. "Se ofreció a acompañarme, empezamos a visitar las duchas del club y de a poco empezó el abuso", recordó. En un fragmento particularmente doloroso, citó las palabras que el hombre le dirigió: "Che, si querés mirame cómo me masturbo. Yo era chico, y no entendía si estaba bien o mal".

La respuesta de Andy Kusnetzoff Ante la crudeza del relato, el conductor Andy Kusnetzoff intervino para decirle que no hacía falta “que cuentes (todo) el episodio”. Lacroix continuó explicando cómo escaló la situación: “Esto iba in crescendo, por suerte en un momento me desperté y dije: ‘Loco, esto basta’. No sé a dónde hubiera terminado si no me hubiese despertado”.

Andy Kusnetzoff Andy Kusnetzoff se quebró al hablar de la educación y la salud en Argentina. Web El desarrollo de su testimonio incluyó un análisis sobre la dinámica del poder en estos crímenes. Lacroix destacó que, pese a los años, el victimario conservaba una influencia psicológica sobre él. “Psicológicamente ellos tienen poder sobre vos. Y mi psicólogo me explicó que ´el elegido tiene un ego´ es recontra retorcido eso”, expresó. Este control se manifestó incluso en un reencuentro fortuito siendo ya un adulto.