La dura confesión de Ale Lacroix sobre el abuso que sufrió durante su adolescencia: "Una forma de sanar"

El contexto de la revelación se enmarca en un profundo proceso personal de cambio que Lacroix atraviesa, el cual incluyó superar adicciones y adoptar una disciplina extrema, temas centrales de su obra "Un disparate hermoso: De la fiesta interminable al samurái de la disciplina". El abusador, según describió, era una figura de autoridad y confianza dentro de su círculo íntimo familiar, presentado como un mentor, socio del mismo club náutico y vinculado al Opus Dei. Esta posición le permitió ganar acceso y generar una dinámica de poder que derivó en el abuso.
Durante la entrevista, la voz de Lacroix se quebró en varios momentos. Con la mirada baja y haciendo pausas largas, reconstruyó los hechos. “Se ofreció a acompañarme, empezamos a visitar las duchas del club y de a poco empezó el abuso”, recordó. En un fragmento particularmente doloroso, citó las palabras que el hombre le dirigió: “Che, si querés mirame cómo me masturbo. Yo era chico, y no entendía si estaba bien o mal".
La respuesta de Andy Kusnetzoff
Ante la crudeza del relato, el conductor Andy Kusnetzoff intervino para decirle que no hacía falta “que cuentes (todo) el episodio”. Lacroix continuó explicando cómo escaló la situación: “Esto iba in crescendo, por suerte en un momento me desperté y dije: ‘Loco, esto basta’. No sé a dónde hubiera terminado si no me hubiese despertado”.
El desarrollo de su testimonio incluyó un análisis sobre la dinámica del poder en estos crímenes. Lacroix destacó que, pese a los años, el victimario conservaba una influencia psicológica sobre él. “Psicológicamente ellos tienen poder sobre vos. Y mi psicólogo me explicó que ´el elegido tiene un ego´ es recontra retorcido eso”, expresó. Este control se manifestó incluso en un reencuentro fortuito siendo ya un adulto.
“Era grande, lo podría haber cargado a piñas, pero tenía ese poder que te marca para toda la vida”, confesó. En ese tenso cara a cara, el abusador le espetó: “Vos sabés quién soy yo”. La respuesta de Lacroix fue contundente: “Sí, el hijo de puta que abusó de mí”.
Una de las revelaciones más impactantes fue que el hombre fue posteriormente condenado por otros delitos. “Me enteré que la mujer lo había dejado porque abusó de un sobrino con síndrome de Down, es cada vez peor... y es voluntario del Hospital de Niños”, afirmó Lacroix, añadiendo que el individuo fue “sentenciado a prisión perpetua”. Sin embargo, narró con estupor que “a los tres meses de la condena me lo encontré, suelto”.