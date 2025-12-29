Lo extraditaron de España porque es investigado por un abuso sexual y ahora le dieron la libertad

El Juzgado penal colegiado Nº 1 le otorgó la libertad a u n hombre acusado de haber abusado dos veces de su cuñada , en Guaymallén , y que luego estuvo siete años viviendo en España , desde donde fue extraditado en octubre pasado.

La medida benefició a A. E. R. D., de 31 años, durante una audiencia de prisión preventiva solicitada por el fiscal de Delitos el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Darío Nora, quien investiga una causa calificada como abuso sexual agravado por ser con acceso carnal.

La jueza Eleonora Arenas fundamentó la medida indicando que no hay riesgo procesal, tal como lo plantearon los defensores del acusado, los abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani, ya que no hay indicios de peligro de fuga, o entorpecimiento de la investigación o peligro para la víctima, segun explicaron los defensores.

Es que el imputado siempre se sometió a proceso y el hecho de haberse ido a vivir a España no implica riesgo de fuga ya que él mismo, al enterarse de que tenía pedido de captura, renunció voluntariamente al juicio de extradición y se sometió al proceso. Además no tiene antecedentes penales.

La magistrada también determinó que el hombre entregue su pasaporte a la fiscalía y prohibió que salga de país o de la provincia sin autorización, además de dictarle una prohibición de acercamiento a la denunciante.

El 17 de octubre pasado, A. E. R. D., llegó al aeropuerto de Ezeiza custodiado por una comitiva de la Policía Federal Argentina que había viajado a Madrid, España donde el hombre había sido detenido por las autoridades españolas siguiendo un pedido de captura de Interpol.

En la capital europea había sido detenido en mayo y comenzó un proceso de extradición que culminó en setiembre cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, fue notificado de que se le concedía la extradición al acusado.

La denuncia

Según la acusación, el 14 de julio de 2018, en una vivienda de la calle Pedro Vargas de Dorrego, cerca de las 3.30, la denunciante ingresó en la habitación de su cuñado para pedirle un cigarrillo y se quedó a ver una película, mientras su marido estaba en su habitación, enfermo y dormido.

En esa situación, el cuñado habría comenzado a besar a la mujer y a hacerle algunos tocamientos para luego taparle la boca, quitarle la ropa y para luego abusarla, siempre bajo la negativa de la mujer.

Una situación similar fue denunciada por la víctima: el 26 de septiembre del 2018, cerca de las 22.30 en una casa de la calle Mathus Hoyos, en Bermejo, cuando su marido se había ido a un cumpleaños y la había dejado a solas con su hermano, éste apagó la luz, se sentó al lado de su cuñada y comenzó a besarla en distintas partes de cuerpo.

Como la joven se negó el hombre la habría amenazado diciéndole que le iba a decir a su hermano que tenían relaciones sexuales de común acuerdo y que se iba terminar separando. Entonces la mujer llamó a una amiga y le contó lo sucedido.