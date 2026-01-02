Noelia Marzol y un video que desató debate en redes: su posteo familiar que generó enormes críticas

El contenido se difundió desde su cuenta oficial y comenzó a circular rápidamente, donde se multiplicaron los cuestionamientos.

Se conoció el momento exacto, y eliminado, que desató el enojo de Noelia Marzol con “PH”

Noelia Marzol volvió a quedar en el centro de la polémica luego de publicar un video en sus historias de Instagram que despertó una fuerte polémica entre usuarios de distintas plataformas. La bailarina y actriz, de 39 años, compartió una grabación realizada en su casa durante una jornada de verano junto a su esposo, Ramiro Arias, y su hija Alfonsina.

Noelia Marzol asegura que esta propuesta está funcionando mejor económicamente que la obra de teatro. El cuestionamiento a Noelia Marzol La escena muestra a Marzol y a Arias dentro de la pileta de su vivienda mientras la niña permanece junto a ellos. En el registro, la conductora se dirige directamente a su hija con una frase que fue interpretada como el centro de la controversia: “Alfi, ¿nos dejás a papá y mamá un ratito solitos?”, a lo que sumó “Dejanos un rato tranquilos”. El video incluyó además un texto sobreimpreso que decía “Imposible tener un momento de lujuria”, un detalle que intensificó la lectura crítica de los usuarios y potenció la viralización del contenido.

Embed View this post on Instagram A post shared by Noelia Marzol (@noeliamarzolok) Los graves cuestionamientos hacia la modelo El posteo abrió un debate inmediato sobre los límites de la exposición infantil en redes sociales y sobre la pertinencia de compartir mensajes con connotación adulta en presencia de menores. Aunque Marzol suele mostrar escenas de su vida cotidiana con un tono distendido y humorístico, en esta oportunidad la reacción generalizada fue mayoritariamente negativa. Muchos usuarios señalaron que el contenido resultó inapropiado por el tipo de lenguaje utilizado y por el contexto en el que se encontraba la niña.