Noelia Marzol y un video que desató debate en redes: su posteo familiar que generó enormes críticas

Noelia Marzol volvió a quedar en el centro de la polémica luego de publicar un video en sus historias de Instagram que despertó una fuerte polémica entre usuarios de distintas plataformas. La bailarina y actriz, de 39 años, compartió una grabación realizada en su casa durante una jornada de verano junto a su esposo, Ramiro Arias, y su hija Alfonsina.
La escena muestra a Marzol y a Arias dentro de la pileta de su vivienda mientras la niña permanece junto a ellos. En el registro, la conductora se dirige directamente a su hija con una frase que fue interpretada como el centro de la controversia: “Alfi, ¿nos dejás a papá y mamá un ratito solitos?”, a lo que sumó “Dejanos un rato tranquilos”. El video incluyó además un texto sobreimpreso que decía “Imposible tener un momento de lujuria”, un detalle que intensificó la lectura crítica de los usuarios y potenció la viralización del contenido.
El posteo abrió un debate inmediato sobre los límites de la exposición infantil en redes sociales y sobre la pertinencia de compartir mensajes con connotación adulta en presencia de menores. Aunque Marzol suele mostrar escenas de su vida cotidiana con un tono distendido y humorístico, en esta oportunidad la reacción generalizada fue mayoritariamente negativa. Muchos usuarios señalaron que el contenido resultó inapropiado por el tipo de lenguaje utilizado y por el contexto en el que se encontraba la niña.
En pocas horas, las capturas del video y fragmentos del mensaje comenzaron a circular en perfiles dedicados al espectáculo, donde se replicaron opiniones, críticas y reflexiones sobre la responsabilidad de figuras públicas al momento de exhibir la intimidad familiar. El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la privacidad de los hijos de celebridades y el impacto de este tipo de publicaciones en la percepción pública.