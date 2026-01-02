2 de enero de 2026 - 21:59

El último parte médico de Christian Petersen: cómo evoluciona el estado de salud del reconocido chef

El hospital ratificó su acompañamiento a la familia y la preservación estricta de la confidencialidad de la información clínica.

Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.  

Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.  

Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires: qué dice el nuevo parte médico de la salud del chef

christian petersen continua internado en unidad coronaria: que dice el ultimo parte medico

Christian Petersen continúa internado en unidad coronaria: qué dice el último parte médico

El último parte médico de Christian Petersen

La actualización médica señaló que el paciente sigue internado, se encuentra clínicamente estable y permanece bajo monitoreo continuo. En el mismo documento, el hospital expresó que continuará brindando información de manera periódica conforme a los protocolos vigentes y que todos los estudios y controles se desarrollan bajo los estándares habituales de atención. Desde la institución remarcaron que la reserva de los datos médicos constituye una prioridad, especialmente en situaciones de alta exposición pública.

Por qué internaron al reconocido chef

El episodio que motivó la internación ocurrió el 12 de diciembre, cuando el chef participaba de una expedición en el Volcán Lanín, en la zona de Junín de los Andes. Durante el ascenso, Petersen manifestó signos de agotamiento y malestar, lo que derivó en la intervención de personal de guardaparques para concretar su rescate. En el lugar recibió asistencia inicial, fue sedado y trasladado de urgencia al hospital local. Allí se le diagnosticó fibrilación auricular, una afección cardíaca que implica un riesgo considerable y que motivó su posterior derivación a centros de mayor complejidad.

Antes de arribar a Buenos Aires, el cocinero fue atendido en el hospital de Junín de los Andes y luego en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En este último establecimiento ingresó a la unidad de terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica que comprometió al menos dos órganos vitales. Frente a ese cuadro, los equipos médicos resolvieron su traslado aéreo sanitario, que se concretó el 26 de diciembre bajo estricta supervisión profesional.

El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

Cómo vive la familia la internación

El entorno familiar y profesional del chef valoró de manera pública el acompañamiento recibido. Su esposa, Sofía Zelaschi, mantuvo presencia constante durante la internación y fue señalada como un sostén clave en este período. Zelaschi y los familiares sostuvieron un contacto permanente con los equipos médicos y expresaron su agradecimiento por la dedicación de los profesionales. Roberto Petersen, hermano del chef, destacó la fortaleza demostrada por Christian en los momentos más delicados.

El respaldo también se hizo sentir desde el ámbito gastronómico. Colegas, instituciones y la señal televisiva El Gourmet, donde se emite el ciclo de los hermanos Petersen, enviaron mensajes de apoyo y aliento. Tanto la familia como el Hospital Alemán insistieron en la importancia de respetar la confidencialidad y agradecieron el acompañamiento recibido durante todo el proceso.

El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

