El último parte médico de Christian Petersen: cómo evoluciona el estado de salud del reconocido chef

El hospital ratificó su acompañamiento a la familia y la preservación estricta de la confidencialidad de la información clínica.

El Hospital Alemán de Buenos Aires confirmó que Christian Petersen continúa internado en la institución bajo control permanente de un equipo multidisciplinario, recibe atención médica especializada desde el 26 de diciembre tras una grave descompensación sufrida en la cordillera neuquina.

Christian Petersen Christian Petersen El último parte médico de Christian Petersen La actualización médica señaló que el paciente sigue internado, se encuentra clínicamente estable y permanece bajo monitoreo continuo. En el mismo documento, el hospital expresó que continuará brindando información de manera periódica conforme a los protocolos vigentes y que todos los estudios y controles se desarrollan bajo los estándares habituales de atención. Desde la institución remarcaron que la reserva de los datos médicos constituye una prioridad, especialmente en situaciones de alta exposición pública.

Christian Petersen. Por qué internaron al reconocido chef El episodio que motivó la internación ocurrió el 12 de diciembre, cuando el chef participaba de una expedición en el Volcán Lanín, en la zona de Junín de los Andes. Durante el ascenso, Petersen manifestó signos de agotamiento y malestar, lo que derivó en la intervención de personal de guardaparques para concretar su rescate. En el lugar recibió asistencia inicial, fue sedado y trasladado de urgencia al hospital local. Allí se le diagnosticó fibrilación auricular, una afección cardíaca que implica un riesgo considerable y que motivó su posterior derivación a centros de mayor complejidad.

Antes de arribar a Buenos Aires, el cocinero fue atendido en el hospital de Junín de los Andes y luego en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En este último establecimiento ingresó a la unidad de terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica que comprometió al menos dos órganos vitales. Frente a ese cuadro, los equipos médicos resolvieron su traslado aéreo sanitario, que se concretó el 26 de diciembre bajo estricta supervisión profesional.

Chef Christian Petersen El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente. Gentileza Cómo vive la familia la internación El entorno familiar y profesional del chef valoró de manera pública el acompañamiento recibido. Su esposa, Sofía Zelaschi, mantuvo presencia constante durante la internación y fue señalada como un sostén clave en este período. Zelaschi y los familiares sostuvieron un contacto permanente con los equipos médicos y expresaron su agradecimiento por la dedicación de los profesionales. Roberto Petersen, hermano del chef, destacó la fortaleza demostrada por Christian en los momentos más delicados.