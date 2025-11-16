Violentas protestas en México: 120 heridos y 20 detenidos durante marchas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Al menos 120 personas resultaron heridas , entre ellas 100 policías , durante los enfrentamientos registrados este sábado por la noche en Ciudad de México , en el marco de masivas protestas contra la inseguridad y la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum . Las manifestaciones fueron impulsadas principalmente por jóvenes de la Generación Z , tras una serie de asesinatos de alto impacto que conmocionaron al país.

Miles de personas se movilizaron hacia el Palacio Nacional , residencia oficial de la mandataria. Allí, la tensión escaló cuando grupos de manifestantes arrancaron parte del vallado que protege el recinto. En respuesta, la Policía reprimió y utilizó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez , informó que unas 20 personas fueron detenidas durante los disturbios. Además, detalló que la mayoría de los heridos corresponden a agentes policiales.

Sheinbaum, por su parte, afirmó que las marchas, que también se llevaron a cabo en otras ciudades como Guadalajara, fueron “financiadas por políticos de derecha” que se oponen a su gobierno.

Días previos, Sheinbaum ya había advertido que la convocatoria estaba siendo amplificada por bots en redes sociales: “Estamos de acuerdo con la libertad de expresión y de manifestación si hay jóvenes que tienen demandas, pero la cuestión aquí es quién está promoviendo la manifestación,” remarcó.

Asimismo, añadió: “La gente debe saber cómo se organizó esta protesta para que nadie sea utilizado”.

Los detonantes de las protestas

Las manifestaciones crecieron en fuerza y volumen a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1° de noviembre, cuando fue baleado mientras participaba de la celebración del Día de los Muertos.

Manzo era conocido por denunciar públicamente la presencia de cárteles de la droga en su municipio y exigir acciones firmes contra ellos. En la protesta, jóvenes llevaron pancartas con la consigna “Todos somos Carlos Manzo” y muchos vistieron sombreros vaqueros en honor al funcionario.

Pese a que Sheinbaum mantiene niveles de aprobación superiores al 70% en su primer año de mandato, su administración enfrenta críticas por no lograr frenar la violencia criminal que azota amplias zonas de México, pese a avances en la lucha contra el fentanilo y el narcotráfico.

Las tensiones hacia su gobierno también escalaron en el plano diplomático: recientemente, el Congreso de Perú declaró a Sheinbaum persona no grata, tras la ruptura de relaciones por otorgar asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez.