Mundial Sub-17: México dio el batacazo ante Argentina y avanzó a los octavos desde el punto del penal

Mundial Sub-17. La Selección Argentina, que terminó como la mejor selección de la fase de grupos, perdiò ante la Tri por penales 2-2 (5-4).

La Selección Argentna Sub 17, quedó eliminada en 16avos. de final al caer por penales con México 5-4 (2-2). 

Golazo de la Selección Argentina para derrotar a México por 1-0 a través de Tulián. 

Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17

Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 de Diego Placente empató 2-2 frente a México por los 16vos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Qatar. Tras la igualdad, el equipo que dirige Diego Placente cayó en los penales y se despidió de la competición.

MUNDIAL SUB17
Golazo de la Selección Argentina para derrotar a México por 1-0 a través de Tulián.

El equipo de Diego Placente se vio sorprendido por el Tri en un cruce de 16avos de final que cruzó a la mejor selección de la fase de grupos: el conjunto albiceleste que había finalizado con puntaje perfecto en su grupo, tras los triunfos ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), frente a los mexicanos, que habían sido los peores de los clasificados.

Argentina intentó dominar desde el prinicipio, con iniciativa y caracter. Así abrió el marcador rápidamente, a los 9 minutos del primer tiempo con un golazo de Ramiro Tulián, quien remató desde el borde del área tras recibir desde el corner y convirtió un tanto con similitudes al gol de Enzo Fernández en el Mundial de Qatar también ante los mexicanos.

El conjunto albiceleste contó con más chances en la primera mitad, pero no pudo ampliar la diferencia. En el cierre, el arquero Alber Castelau salvó a Argentina del empate de México: desvió un cabezazo que luego tocó el travesaño.

image
La Selección Argentina, que terminó como la mejor selección de la fase de grupos, perdiò ante la Tri, el peor de los clasificados, por penales 2-2 (5-4).

En el segundo tiempo, el Tri encontró la igualdad al primer minuto tras un centro preciso por el segundo palo que Gamboa, quien a los 13' volvió a anotar para dar vuelta el resultado.

A los 43 minutos, Argentina lo empató a través de Fernando Closter, que apareció en el corazón del área para emparejar el duelo y devolverle la ilusión. En los penales, México no falló y pasó a octavo de final.

Video: ¡Golazo de Argentina!

Tras una buena jugada preparada de un córner, Ramiro Tulián la puso en un ángulo, lejos del arquero de México.

Video: México soprendió a la Selección en la primera jugada del complemento

La Tri salió a buscar el empate de arranque y lo consiguió rápido. Ahora, los dirigidos por Placente tienen que volver a empezar.

Video: México lo dio vuelta y se complicó el partido para la Selección!

En una ráfaga de 10 minutos, la Tri cambió el rumbo del partido y está eliminando a Argentina del Mundial Sub 17.

Video: Argentina empató el partido en los minutos finales y mantiene la ilusión mundialista

Closter encontró el 2-2 para la Selección y los dirigidos por Placente continúan en partido.

La definición desde el punto del penal: festejó México

Uno por uno: la definición desde los 12 pasos entre Argentina y México por un lugar en los octavos de final del Mundial Sub 17

  • Gastón Bouhier (ARG): 0-0 | Atajó el arquero de México
  • Oscar Pineda (MEX): 0-1 | Bien pateado
  • Jerónimo Gómez Mattar (ARG): 1-1 | Empatado momentáneamente por el jugador de Newell's
  • Jose Mancilla (MEX): 1-2 | Otro penal bien pateado
  • Fernando Closter (ARG): 2-2 | Con un poco de fortuna, gol de la Selección
  • Karin Hernández (MEX): 2-3 | Otro golazo de la Tri
  • Matías Satas (ARG): 3-3 | Gol del capitán argentino
  • Juan López (MEX): 3-4 | Golazo mexicano
  • Facundo Jainikoski (ARG): 4-4 | Obligado a convetir, lo metió
  • Santiago López (MEX): 4-5 | El arquero mexicano metió el último
