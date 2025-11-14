Mundial Sub-17: México dio el batacazo ante Argentina y avanzó a los octavos desde el punto del penal
Mundial Sub-17. La Selección Argentina, que terminó como la mejor selección de la fase de grupos, perdiò ante la Tri por penales 2-2 (5-4).
La Selección Argentna Sub 17, quedó eliminada en 16avos. de final al caer por penales con México 5-4 (2-2).
Golazo de la Selección Argentina para derrotar a México por 1-0 a través de Tulián.
Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17
La Selección Argentina Sub 17 de Diego Placente empató 2-2 frente a México por los 16vos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Qatar. Tras la igualdad, el equipo que dirige Diego Placente cayó en los penales y se despidió de la competición.
El equipo de Diego Placente se vio sorprendido por el Tri en un cruce de 16avos de final que cruzó a la mejor selección de la fase de grupos: el conjunto albiceleste que había finalizado con puntaje perfecto en su grupo, tras los triunfos ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), frente a los mexicanos, que habían sido los peores de los clasificados.
Argentina intentó dominar desde el prinicipio, con iniciativa y caracter. Así abrió el marcador rápidamente, a los 9 minutos del primer tiempo con un golazo de Ramiro Tulián, quien remató desde el borde del área tras recibir desde el corner y convirtió un tanto con similitudes al gol de Enzo Fernández en el Mundial de Qatar también ante los mexicanos.
El conjunto albiceleste contó con más chances en la primera mitad, pero no pudo ampliar la diferencia. En el cierre, el arquero Alber Castelau salvó a Argentina del empate de México: desvió un cabezazo que luego tocó el travesaño.
En el segundo tiempo, el Tri encontró la igualdad al primer minuto tras un centro preciso por el segundo palo que Gamboa, quien a los 13' volvió a anotar para dar vuelta el resultado.
A los 43 minutos, Argentina lo empató a través de Fernando Closter, que apareció en el corazón del área para emparejar el duelo y devolverle la ilusión. En los penales, México no falló y pasó a octavo de final.
