Mundial Sub 17: Argentina golpeó rápido y derrota por 1-0 a México

Con un gran gol de Ramiro Tulián producto de una jugada preparada de un córner, el futbolista de Belgrano la colocó bien lejos del arquero azteca

Golazo de la Selección Argentina para derrotar a México por 1-0 a través de Tulián.&nbsp;

Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17

Gonzalo Tapia

Argentina y México ya juegan en Qatar por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. El encuentro, que se disputa en el ASPIRE Academy Pitch 2 de Doha, definirá cuál de las dos selecciones avanzará en la competencia.

Aunque supo sufrir, el seleccionado argentino conducido por Diego Placente ganó y está en la próxima ronda. 

Redacción Deportes

El recorrido de la Albiceleste hasta esta instancia ha sido impecable. El equipo dirigido por Diego Placente finalizó la fase de grupos como líder del Grupo D, logrando el puntaje ideal tras imponerse en sus tres partidos.

Por su parte, la Tri, bajo la conducción de Carlos Cariño, accedió a los dieciseisavos tras ubicarse en la tercera posición del Grupo F. El seleccionado mexicano llega con un promedio de un gol por partido y la intención de sorprender a Argentina para continuar en el torneo.

Quienes deseen seguir el partido en vivo podrán hacerlo a través de las señales de DSports y TV Pública. Además, el minuto a minuto estará disponible en la web de Olé, que ofrecerá la cobertura habitual del evento.

Video: ¡Golazo de Argentina!

Tras una buena jugada preparada de un córner, Ramiro Tulián la puso en un ángulo, lejos del arquero de México.

