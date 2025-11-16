Qué dijeron los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannete Jara tras emitir su voto en Chile

El republicano Kast confía en entrar en la segunda vuelta de Chile. El candidata oficialista, Jara, señaló que si hay balotaje “seguirá trabajando por el bien de Chile” hasta la definición electoral.

Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

José Antonio Kast, candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Chile, habló con la prensa tras emitir su voto. El postulante presidencial se presentó en una escuela de Paine, en las afueras de Santiago de Chile.

En ese lugar, Kast se mostró confiado en llegar a la segunda vuelta electoral tras los comicios de este domingo. Sin embargo, afirmó que “apoyará a cualquier lista” que sea opositora a la del oficialismo en caso de no llegar al balotaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joseantoniokast/status/1990076012445528472&partner=&hide_thread=false La campaña se acabó. Hoy es hora que los ciudadanos se expresen libremente para definir los destinos de Chile.



Todos a votar! pic.twitter.com/1UkiObiNYx — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) November 16, 2025 Al momento de ser consultado sobre quién pasará a la segunda vuelta respondió: “Yo, la posición que he planteado durante todo este tiempo es la más clara, directa que he podido dar, que si yo no pasara la segunda vuelta, en el acto siguiente, le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del Gobierno que hoy día dirige los destino del país”.

Además sostuvo que “los chilenos tienen muy claro que quieren que se produzcan alternancias en lo que es el sistema de gobierno del país”. “Y lo que a mi juicio espera la mayor parte de la ciudadanía es unidad, unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos aquejan, que son problemas en el área de seguridad”, consideró tras votar.

Elecciones en Chile 2025: con mucha afluencia por el voto obligatorio, ciudadanos chilenos acuden a las urnas Elecciones en Chile 2025: con mucha afluencia por el voto obligatorio, ciudadanos chilenos acuden a las urnas. Los Andes Jeannete Jara pidió “no volver a repetir épocas de dictadura” en Chile La candidata oficialista por el Partido Comunista a presidenta de Chile, Jeannete Jara, destacó que si la elección pasa a un balotaje mañana seguirá “trabajando por el bien” del país hasta que haya una definición del sucesor de Gabriel Boric.

“Si no se resuelve hoy, vamos a votar de la misma manera. En caso de ir al balotaje, haré lo que siempre he hecho: levantarme temprano y seguir trabajando por el bien de Chile”, sostuvo Jara, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Jeannete Jara votó en el Liceo Poeta Federal García Lorca de Conchalí Elecciones en Chile: Jeannete Jara votó en el Liceo Poeta Federal García Lorca de Conchalí. LaCuarta En declaraciones a la prensa tras votar en el Liceo Poeta Federal García Lorca de Conchalí, la candidata sostuvo: “Quien quiere gobernar Chile debe ser capaz de dialogar con todos los sectores”. En ese sentido, se quejó porque durante la campaña observó "mucha descalificación" entre los candidatos. Pidió “no volver a repetir épocas de dictadura” y manifestó: “El voto define cómo será nuestra vida durante los próximos cuatro años. Es fundamental votar informados, analizar la capacidad de empatía, preguntarse si la delincuencia afectará o si se podrá llegar a fin de mes”.