Referendo en Ecuador: 647 detenidos y denuncias por suplantación de identidad

La jornada del referendo constitucional en Ecuador dejó 647 detenidos y denuncias por suplantación de identidad en Manabí y Jaramijó, según datos de la Policía Nacional.

Ecuador: votación para el referéndum constitucional y la consulta popular.

El referendo popular en Ecuador estuvo atravesado por una fuerte presencia policial y múltiples incidentes, con un total de 647 personas detenidas, según confirmaron las autoridades. La jornada también registró denuncias por suplantación de identidad en distintas localidades del país.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la Policía Nacional detalló que las detenciones incluyeron 68 casos vinculados a boletas de apremio, 95 por órdenes de captura y 587 citaciones administrativas, de las cuales 582 correspondieron a la venta de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral. Además, se produjeron cinco detenciones por intentar votar en estado de ebriedad.

Las irregularidades no se limitaron a infracciones administrativas: durante la votación se denunciaron intentos de suplantación de identidad en Manabí y Jaramijó, donde personas intentaron emitir su voto utilizando documentos ajenos.

El referendo convocó a los ecuatorianos a responder por la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La consulta también incluía otras tres preguntas vinculadas a permitir bases militares extranjeras, reducir el número de legisladores y eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos.

La jornada electoral combinó participación ciudadana, controles estrictos y denuncias que quedarán bajo investigación mientras se esperan los resultados oficiales.