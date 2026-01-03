"Se nos hizo realidad el regalo de Navidad": el mensaje de Carlos Baute por la captura de Nicolás Maduro

El cantante venezolano subió un vídeo festejando que el gobierno de Estados Unidos logró el final de la dictadura en su país.

Carlos Baute siempre ha alzado la voz para hablar de política y de la situación actual que vive su país, Venezuela y en las últimas horas, tras conocerse que Donald Trump logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa, manifestó su alegría.

Se trata de un acontecimiento sin precedentes que podría sentar las bases de la libertad del pueblo que lleva sometido a una narcodictadura desde hace más de dos décadas. Es por eso y ante una señal de luz por lo que muchos famosos de origen venezolano afincados en España, como es el caso de Baute, han utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido.

Embed Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma.

A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible.

Dios… pic.twitter.com/4D0OvH5mRJ — Carlos Baute (@carlosbaute) January 3, 2026 El mensaje de Carlos Baute tras la salida de Nicolás Maduro de Venezuela El autor de Colgando en tus manos celebró lo acontecido desde Sigulda, una villa de Letonia a la que ha hecho una escapada con su familia para comenzar el año y disfrutar de la nieve.

"Los venezolanos sin dormir", ha comenzado diciendo en un video corto que replicó en Instagram y X. "El Sr. Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro", ha continuado.

"Enhorabuena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones", comentó el artista con alegría y adelantó que se cumplió el deseo de cada fin de año: "Se nos hizo realidad el regalo de Navidad".