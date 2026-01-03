3 de enero de 2026 - 09:34

"Se nos hizo realidad el regalo de Navidad": el mensaje de Carlos Baute por la captura de Nicolás Maduro

El cantante venezolano subió un vídeo festejando que el gobierno de Estados Unidos logró el final de la dictadura en su país.

Carlos Baute manfestó su alegría por la salida de Nicolás Maduro de Venezuela.

Carlos Baute manfestó su alegría por la salida de Nicolás Maduro de Venezuela.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Trump anunció que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

Por Redacción Mundo
Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: ¡Viva la libertad, carajo!

Milei celebró la captura de Nicolás Maduro: "¡Viva la libertad, carajo!"

Por Redacción Política

Se trata de un acontecimiento sin precedentes que podría sentar las bases de la libertad del pueblo que lleva sometido a una narcodictadura desde hace más de dos décadas. Es por eso y ante una señal de luz por lo que muchos famosos de origen venezolano afincados en España, como es el caso de Baute, han utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre lo sucedido.

Embed

El mensaje de Carlos Baute tras la salida de Nicolás Maduro de Venezuela

El autor de Colgando en tus manos celebró lo acontecido desde Sigulda, una villa de Letonia a la que ha hecho una escapada con su familia para comenzar el año y disfrutar de la nieve.

"Los venezolanos sin dormir", ha comenzado diciendo en un video corto que replicó en Instagram y X. "El Sr. Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro", ha continuado.

"Enhorabuena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones", comentó el artista con alegría y adelantó que se cumplió el deseo de cada fin de año: "Se nos hizo realidad el regalo de Navidad".

Embed

En su posteo, Carlos Baute también se puso a disposición de lo que haga falta y trató de dar un mensaje de aliento a los venezolanos. "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible".

"Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro.

Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro: el minuto a minuto del operativo

Por Agustín Zamora
Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, en una de las funciones de estreno de La empleada, película que protagonizan.

Cine y teatro para disfrutar el fin de semana, por Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Sydney Sweeney y la película erótica que llegó a Prime Video.

El thriller erótico protagonizado por Sydney Sweeney: se ve en Prime Video y tiene una estética provocadora

Por Redacción Espectáculos
Gisela Bernal. Para la bailarina y actriz hacer temporada en Mendoza tiene un valor especial.

Una comedia sobre la crisis de la pareja inaugura la temporada teatral en Mendoza

Por Ariel Búmbalo