Trump anunció que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos anunció que el líder chavista fue detenido y extraído del país.

Durante la madrugada de este viernes 3 de enero, el presidente Donald Trump confirmó oficialmente que Nicolás Maduro ha sido capturado. Según las primeras informaciones, la operación no solo logró la detención del líder del régimen, sino también su inmediata extracción del territorio venezolano.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

3OAZXLSLHVHWDKVTIHPEOZB3VM Detalles de una operación Fuentes de inteligencia sugieren que la captura se produjo en un operativo de alta precisión que involucró fuerzas tácticas y una coordinación tecnológica sin precedentes. No se ha confirmado aún si hubo resistencia armada por parte de la Guardia de Honor Presidencial o si se trató de una entrega negociada bajo presión extrema.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según publicó en su red social Truth Social.



En el mismo… pic.twitter.com/BbwiQeghnF — LOS ANDES (@LosAndesDiario) January 3, 2026 El paradero actual de Maduro es objeto de intensas especulaciones. Mientras algunos informes señalan que podría estar siendo trasladado a una base militar en el Caribe, otros sugieren que su destino final es territorio estadounidense para enfrentar los cargos por los cuales el Departamento de Justicia ofrecía una recompensa millonaria desde hace años.