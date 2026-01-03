3 de enero de 2026 - 08:15

Trump anunció que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos anunció que el líder chavista fue detenido y extraído del país.

Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Foto:

Por Redacción Mundo

Durante la madrugada de este viernes 3 de enero, el presidente Donald Trump confirmó oficialmente que Nicolás Maduro ha sido capturado. Según las primeras informaciones, la operación no solo logró la detención del líder del régimen, sino también su inmediata extracción del territorio venezolano.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

Detalles de una operación

Fuentes de inteligencia sugieren que la captura se produjo en un operativo de alta precisión que involucró fuerzas tácticas y una coordinación tecnológica sin precedentes. No se ha confirmado aún si hubo resistencia armada por parte de la Guardia de Honor Presidencial o si se trató de una entrega negociada bajo presión extrema.

El paradero actual de Maduro es objeto de intensas especulaciones. Mientras algunos informes señalan que podría estar siendo trasladado a una base militar en el Caribe, otros sugieren que su destino final es territorio estadounidense para enfrentar los cargos por los cuales el Departamento de Justicia ofrecía una recompensa millonaria desde hace años.

El vacío de poder en Caracas

En Venezuela, la noticia ha generado un estado de parálisis. Las calles de Caracas, que amanecieron con un despliegue militar inusual, muestran una mezcla de silencio tenso y focos de celebraciones espontáneas en barriadas populares.

