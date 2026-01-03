La ruta de los festivales: fechas, artistas y precios para ir agendado los shows del verano

Los festivales no son solo una agenda de recitales: son un pulso que mezcla música, identidad y celebración popular. En este 2026, como todos los años, ese mapa vuelve a desplegarse con fuerza en todo el territorio mendocino, donde el calendario de fiestas comienza la próxima semana en Malargüe y Lavalle.

Fiesta de la Cerveza: cómo se preparan las bandas locales para el festival más esperado por los mendocinos

Los festivales más convocantes ya difundieron sus grillas entre noviembre y diciembre y, como es usual, en algunos departamentos todavía hay indefiniciones con las propuestas artísticas, aunque las fechas ya estén establecidas. A continuación, la ruta que hay que seguir.

La edición 39 del festival , uno de los hitos culturales y turísticos más potentes de Mendoza, se desarrollará del miércoles 7 al domingo 11 de enero. Durante cinco noches, el calendario propone una experiencia distinta cada día, articulando artistas locales, regionales, nacionales e internacionales, danzas y, por supuesto, la elección vendimial.

El miércoles 7, con entrada gratuita, abrirá el festival con la Bendición de los Frutos y la Vendimia departamental, para continuar con una grilla que incluye a Los Trovadores de Cuyo, Maggie Cullen, Juan Sepúlveda y otros proyectos ligados a la raíz folclórica. A partir del jueves 8, la fiesta entra en su tramo más intenso. Esa noche se destacan nombres como Piko Frank y Cristian Herrera, dos artistas que representan el presente del folclore argentino.

El viernes 9 será una de las jornadas más esperadas, con la elección de la Reina Nacional del Chivo como eje central y una grilla que suma a Paquito Ocaño y al monumental Lázaro Caballero, una figura que está en su mejor momento y veremos repetirse este verano . El clima de celebración se expandirá el sábado 10, una noche donde el folclore convivirá con el pulso latinoamericano y bailable. Desde Chile llegará Zúmbale Primo, mientras que La Kuppé aportará su energía cumbiera en uno de los momentos más explosivos del festival. El cierre, el domingo 11, tendrá como protagonistas a Pájaros Negros, Cuatro Cuartos y LaVanda, entre otros.

Mientras miércoles y domingo son con entrada gratuita, el resto de los días tienen un valor de $15.000, con posibilidad de comprar hasta este lunes 5 de enero un abono general de $30.000 para jueves, viernes y sábado, en municipalidadmalargue.boleteriadigital.com.ar.

Festival Provincial del Melón y la Sandía (Lavalle)

La edición número 38 se realizará el 10 y 11 de enero en Costa de Araujo. El gran nombre de esta edición es Jorge Rojas, un artista que no necesita presentación y que llega al festival en un momento particularmente significativo de su carrera. Tras un 2025 histórico (marcado por la gira de celebración de sus 20 años como solista, funciones agotadas en el Teatro Gran Rex y conciertos multitudinarios en todo el país), Rojas abre el nuevo año con música nueva.

image

El lanzamiento del videoclip “Cuando digo te amo” funciona como una pieza clave de este presente artístico y una antesala al show que dará el domingo 11 de enero, encabezando una grilla que también incluye a Los Chimeno, Amuray, Sin Límite, Los Trovadores de Cuyo y el humor de Héctor Gil. La cita es en Costa de Araujo, con entradas generales a $15.000 y la posibilidad de participar en sorteos en efectivo.

La fiesta, sin embargo, comienza un día antes. El sábado 10 de enero, la primera noche del festival propone un recorrido musical diverso con Los Playeros, Sombras de Luna, Sin Noches, Ceibo y D# Cero, además de uno de los momentos más simbólicos del evento: la bendición de los frutos. Todas las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

Encuentro de las Naciones (Junín)

Este evento, junto con la Vendimia departamental, vuelve a instalarse como una de las celebraciones más relevantes del este mendocino. Entre el viernes 16 y el lunes 19 de enero (este último día es el único pago), el Parque Recreativo Dueño del Sol se transformará en un verdadero escenario multicultural. Más de veinte colectividades internacionales desplegarán sus tradiciones a través de trajes típicos, danzas, músicas ancestrales y una propuesta gastronómica que convierte cada recorrido en un viaje cultural. Stands regionales, patios de comidas, food trucks, pastelería, licuados, helados, bodegas artesanales y un amplio espacio para artesanos completan un paisaje pensado para toda la familia.

Junín continúa algo que ya es una marca del festival: la gratuidad de la mayoría de sus noches, lo que hace que sea uno de los más convocantes de la temporada. La grilla musical acompaña ese espíritu ecléctico. El viernes 16, la apertura del festival tendrá dos nombres que dialogan con públicos distintos pero igualmente fieles: el Indio Rojas, hermano de Jorge, con su cancionero ligado a la raíz folclórica, y Estelares, ideal para los del palo más rockero.

Festivalesdyangojunin

El sábado 17 será el turno de uno de los momentos más esperados: la Vendimia departamental, con la coronación de la nueva soberana y todo el ceremonial que conecta a Junín con el corazón vitivinícola. El cierre musical de la jornada quedará en manos de Dyango, con su inolvidable cancionero romántico. El festival continuará el domingo 18 con la energía festiva de Los Caligaris, una banda que entiende el show como celebración total.

Como extensión de esta gran fiesta cultural, el lunes 19 de enero el Parque Dueño del Sol volverá a abrir sus puertas para una noche especial con La Konga y el Chaqueño Palavecino, reforzando la idea de un festival que no se agota en un solo género ni en un solo público. Cuarteto y folclore popular, juntos, como síntesis perfecta del ADN festivalero argentino. Para esta jornada, las entradas están disponibles en Tuentrada.com.

Festival Nacional de la Tonada (Tunuyán)

La 44ª edición de este tradicional evento ya tiene fecha confirmada y promete volver a convertir al Anfiteatro Municipal de Tunuyán en uno de los epicentros culturales del verano mendocino. La cita será los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, en un encuentro que también combina vendimia, música popular y aire libre.

La apertura, el viernes 30 de enero, estará atravesada por uno de los rituales más significativos del calendario mendocino: la Fiesta Departamental de la Vendimia, titulada "Vendimia en el tiempo". Tras el acto central se elegirán las soberanas departamentales que representarán a Tunuyán en la Fiesta Nacional de la Vendimia, además de la Reina y Virreina del Festival Nacional de la Tonada. El cierre musical de la noche quedará en manos de Coti Sorokin.

El sábado 31 marcará el inicio formal de las noches de tonada. En el escenario principal se presentará Lázaro Caballero. La jornada se completará con Los Campedrinos, el dúo integrado por Sergio y Agustín, que desde hace años trabaja en acercar el folclore a nuevas generaciones sin perder raíz ni identidad.

festivalesabelpintostunuyan

El festival alcanzará su punto más alto el domingo 1 de febrero, con la presentación de Abel Pintos, en lo que es hasta el momento su única actuación en Mendoza durante la temporada estival.

Pero el Festival Nacional de la Tonada no se agota en el escenario principal. También estará el Escenario Peña, donde los artistas locales encuentran su espacio y su público, y como bonus track, Tunuyán volverá a vivir la previa del festival con una nueva edición del Descorche, una propuesta que reúne a bodegas del Valle de Uco en calle Pueyrredón, junto a la Plaza Departamental General San Martín.

Los tickets están disponibles en Entradaweb.com. El detalle completo de valores de preventa y venta general ya se encuentra publicado en el sitio oficial del municipio, www.tunuyan.gov.ar.

Rivadavia Canta al País (Rivadavia)

El Polideportivo Municipal de Rivadavia será nuevamente el epicentro de este festival del este mendocino. La programación arranca el viernes 30 de enero con una noche marcada por la raíz y la identidad popular. Lázaro Caballero, nuevamente, encabeza una jornada que también reunirá a Destino San Javier, Sele Vera y Los Pampas, Los Filippis, Joaquín Aguilar, Mabel Quiroga y El Rejunte.

El sábado 31 sube la apuesta y propone uno de los cruces más potentes del festival. Luciano Pereyra, figura central de la música popular argentina, lidera una noche que dialoga con el presente: La Joaqui, Euge Quevedo y La LBC, A Contramano, Turay, Munaycú y Los Huarpes completan una grilla que mezcla romanticismo, cuarteto, cumbia y sonidos urbanos, reflejando la diversidad del público que hoy acude a los festivales.

image

El cierre, el domingo 1 de febrero, tendrá espíritu festivo y popular. Desakta2, La Repandilla, Pinky de UPDR y Junior, Dúo Moyano, Facu y Exe y La Merembé despedirán el festival con una noche pensada para el baile.

En cuanto a las entradas, el festival propone distintas modalidades para ampliar el acceso: entrada general a $20.000, con preventa y abono por tres noches a $50.000, además de un precio especial para residentes de Rivadavia. Las localidades pueden adquirirse online a través de Entradaweb.com.ar y de manera presencial en la boletería del Cine Teatro Ducal.

Los festivales de febrero, todavía "verdes"

Los festivales que se realizarán durante febrero están cerrando aún la organización y los artistas que encabezarán las propuestas. Es el caso del Festival del Malbec y del Olivo de Maipú, que el año pasado tuvo como invitados a Ulises Bueno y Diego Torres, entre otros. Si se repite su lugar en el calendario, se realizaría en el segundo fin de semana de febrero, aunque todavía no hay nada anunciado.

Sí tiene sus fechas confirmadas el Festival de Alta Montaña de Las Heras: el 14, 15 y 16 de febrero. Celebrará su 36ª edición con tres jornadas dedicadas a la música y la naturaleza. El evento se realizará en el Camping Municipal Uspallata, con danzas folclóricas, food trucks y patio de comidas.

En noviembre, el Gobierno de Mendoza publicó el calendario con las fechas estimativas de otros festivales, que se irán anunciando oportunamente.

Festival de La Paz y el Canto de Cuyo (La Paz): del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Festival del Camote (Guaymallén): sábado 7 y domingo 8 de febrero.

Festival del Álamo (General Alvear): domingo 8 de febrero.

Festival de la Cueca y el Damasco (Santa Rosa): sábado 14 y domingo 15 de febrero.

Festival de la Ciruela (General Alvear): viernes 27 y sábado 28 de febrero.

Festival del Cosechador (Lavalle): sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.