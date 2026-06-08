Hugh Laurie respondió con ironía a una periodista que criticó la serie House y el posteo se viralizó

Hugh Laurie , protagonista de la exitosa serie House , respondió públicamente a una crítica realizada por la periodista Janet Murray . La profesional había cuestionado la estructura narrativa de la ficción médica y consideró repetitiva la dinámica de los episodios.

De Evita a Maradona: el Indio Solari y una asistencia récord entre los grandes velatorios de la historia

Una plataforma de streaming hizo un cambio extremo en su plan: habrá que pagar más

A través de un mensaje publicado en la red social X, Murray sostuvo que los capítulos seguían un esquema similar, en el que el personaje interpretado por Laurie encontraba la solución al caso en el tramo final de la historia. La periodista se preguntó cómo esa fórmula pudo sostenerse durante ocho temporadas.

El actor británico reaccionó con un mensaje cargado de ironía. Tras agradecer la observación, explicó que en algún momento intentaron imaginar episodios en los que el médico resolviera el caso desde el inicio.

“Intentamos rodar un par de episodios en los que House lo resolvía todo a la primera, pero solo duraban seis minutos” , respondió Laurie. Luego agregó que también imaginaron historias en las que el personaje nunca encontraba el diagnóstico correcto y el paciente fallecía, aunque aseguró que esa alternativa tampoco habría satisfecho al público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hughlaurie/status/2064076498894836159&partner=&hide_thread=false I’m sorry if people have been having a go at you because of my tweet. Not at all the plan. I was very slightly drunk and already upset about something that had nothing to do with you. If it’s any comfort, I got it in the neck too. I’m a thin-skinned twat, apparently, even… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 8, 2026

Las comparaciones con otras expresiones artísticas

Más adelante, Laurie amplió su argumento y señaló que la observación podría aplicarse a numerosas obras artísticas construidas sobre variaciones de una misma idea.

Para ejemplificarlo, mencionó las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, los autorretratos de Frida Kahlo y las esculturas de Henry Moore, remarcando que el interés de esas creaciones radica precisamente en las distintas formas de abordar un mismo tema.

Según expresó el actor, el atractivo de House no estaba únicamente en los diagnósticos médicos, sino en las distintas situaciones, personajes y conflictos desarrollados a lo largo de cada episodio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hughlaurie/status/2063952722865316256&partner=&hide_thread=false Nicely done. And completely fair. — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 8, 2026

Una despedida con tono irónico

Laurie cerró su respuesta con una frase que rápidamente generó repercusión entre los usuarios de redes sociales. Luego de señalar que quizás la serie simplemente no era del gusto de la periodista, concluyó afirmando que esperaba con interés leer la primera novela de Murray.

El intercambio llamó la atención de seguidores de la ficción y volvió a poner en escena a una de las series más populares de la televisión de las últimas décadas, protagonizada por el actor británico entre 2004 y 2012.