Un reconocido medio de Estados Unidos calificó a Argentina como "el villano" del Mundial y desató polémica

Recientemente, la revista The New Yorker quedó en el centro de la polémica tras la publicación de una columna de opinión en donde lanzaba duras críticas a la Selección argentina y la acusaba de ser "favorecida por decisiones arbitrales cuestionables”.

El polémico posteo de un periodista inglés contra Argentina: "Que los aplasten como nosotros en Malvinas"

La nota fue redactada por el periodista Ishaan Tharoor , quien aseguró que se encuentra "desenamorado de Argentina" por su desempeño en el Mundial 2026 . La crítica generó rechazo en el público argentino y comentarios negativos en todo el mundo.

En su columna, comparó al capitán del equipo, Lionel Messi con Diego Armando Maradona al que consideró un “populista carismático” y un “ángel vengador” que trascendió fronteras. “Ahora, la Argentina de Messi es el orden establecido. Es el Goliat que hunde la cabeza de todos sus rivales en el barro", opinó.

Por otro lado, sentenció que no tiene el mismo sentimiento por el plantel de este Mundial y aseguró que ya no se siente parte de la hinchada.

En su crítica, el periodista calificó a Argentina como el "malvado del Mundial" y apuntó contra la estrategia del equipo. “Si este Mundial ha tenido un villano, ha sido Argentina: el campeón defensor que se abrió paso a empujones durante gran parte del torneo, rompiendo corazones en cada instancia con goles agónicos", sentenció.

Asimismo, acusó a la Selección de ser "favorecida por decisiones arbitrales cuestionables" durante los encuentros con Egipto y Suiza. Otro de los comentarios de Tharoor que generó polémica fue su crítica hacia Messi, a quien calificó como "aburrido".

"Messi ya no me genera nada. Es un titán de nuestra era desencantada, presente en todos los formatos y plataformas imaginables, pero completamente aburrido fuera de la cancha, protegido detrás de capas de marcas corporativas y un ejército de especialistas en relaciones públicas”, sentenció.

Repudio en las redes por la columna del periodista

La columna del periodista estadounidense desató repudio en hinchas argentinos, que cuestionaron duramente su postura.

I assume many will see my latest @NewYorker column as churlish and grumpy. Fair enough. I am a lifelong Argentina fan, like tens of millions also from the Global South. But this is not the team that stirs my childhood nostalgia pic.twitter.com/BNnJei7613 — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) July 16, 2026

"Al primer mundo le gusta hacerse el progre pero en cuanto algún país del tercer mundo se rebela se enojan porque en realidad no quieren ningún cambio. Saben que son los ganadores del status quo y quieren que todo siga así"; "Hace una lista de "países encantadores" de la copa: los japoneses, coreanos y el arquero de Cabo Verde. Todos adorables, entrañables, memorables. Todos eliminados", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en X.