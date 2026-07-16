Estudió abogacía durante años, logró recibirse y dejó todo para ser moza: "Quería simplemente vivir"

A los 28 años, Claire Gregory dejó atrás una prometedora carrera en el mundo de la abogacía para trabajar como camarera a tiempo completo en Nashville, Estados Unidos . Tras años de estudios, títulos y reconocimiento profesional, decidió priorizar una vida con mayor libertad, flexibilidad y espacio para desarrollar su lado creativo.

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Claire Gregory creció en Richmond, Virginia, en un entorno donde el éxito estaba asociado a una buena formación académica, estabilidad económica y una carrera profesional prestigiosa . Como hija mayor, siempre buscó cumplir con esas expectativas, acumulando logros que generaban orgullo en su familia y reforzaban la idea de que seguía el camino correcto.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a preguntarse si ese proyecto respondía realmente a sus propios deseos o si simplemente estaba sosteniendo la imagen que los demás esperaban de ella.

Después de graduarse durante la pandemia de Covid-19, Claire continuó ampliando su formación. Obtuvo un Juris Doctor , el título profesional que habilita el ejercicio de la abogacía en Estados Unidos, además de una maestría especializada en derecho deportivo y del entretenimiento.

También aprobó los exámenes profesionales para ejercer como abogada en los estados de Virginia y Florida, construyendo una trayectoria que, sobre el papel, parecía garantizar un futuro exitoso.

Cuando el trabajo dejó de hacerla feliz

A pesar de sus credenciales, Claire comenzó a experimentar un profundo desgaste emocional. Trabajó en la defensoría pública y más tarde en el ámbito jurídico del entretenimiento, intentando encontrar un puesto que se ajustara mejor a sus intereses.

Aunque valoraba el impacto de su trabajo, la rutina diaria terminaba agotándola. Incluso al acercarse a industrias creativas, descubrió que seguía desempeñando un rol que no la hacía sentir plenamente realizada.

El restaurante donde descubrió otra forma de vivir

Mientras estudiaba, Claire había trabajado como camarera y bartender para generar ingresos. Lo que inicialmente parecía un empleo temporal terminó convirtiéndose en el lugar donde encontraba mayor bienestar.

El contacto con las personas, el dinamismo de cada jornada y la posibilidad de mostrarse tal como era hicieron que el trabajo en hospitalidad se sintiera mucho más natural que la vida en una oficina.

El miedo al juicio de los demás

El mayor obstáculo para dar el paso no fue abandonar el Derecho, sino enfrentarse a la opinión ajena.

Claire temía que años de estudio fueran considerados un desperdicio o que su decisión fuera interpretada como un fracaso. Sin embargo, llegó a la conclusión de que continuar en una profesión que no la hacía feliz sería un costo mucho mayor que cambiar de rumbo.

Un nuevo comienzo en Nashville

La oportunidad de colaborar en la apertura de un restaurante la llevó a mudarse a Nashville, donde comenzó una nueva etapa trabajando como camarera a tiempo completo.

Su rutina dejó de girar exclusivamente alrededor de ascensos, certificaciones y objetivos profesionales de largo plazo. En paralelo, empezó a desarrollar intereses artísticos, crear contenido en redes sociales y presentarse como DJ, actividades que durante años había considerado incompatibles con una carrera tradicional.

Una nueva definición de libertad

Para Claire, la libertad ya no está relacionada con un cargo o un salario determinado, sino con despertarse sin sentir ansiedad por la jornada laboral que tiene por delante.

También significa tener mayor control sobre sus horarios, disfrutar de su tiempo libre y construir una vida alineada con sus propios valores, sin depender exclusivamente del reconocimiento externo.