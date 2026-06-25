Sorpresa por el descubrimiento de la "araña balista" que captura sus presas con una catapulta

Un equipo de investigadores de Australia descubrió una sorprendente especie de araña que utiliza una sofisticada trampa similar a una catapulta para capturar a sus presas. El hallazgo fue documentado en un estudio científico publicado en la revista Cell, donde además se difundió un video que muestra el singular mecanismo de caza.

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Los especialistas, en su mayoría pertenecientes a la Universidad Macquarie , observaron el comportamiento del arácnido en selvas tropicales del norte de Australia. La especie pertenece al género Propostira y fue bautizada como “ araña balista ”, debido a la similitud de su método de captura con la antigua arma de asedio utilizada por griegos y romanos.

Durante las observaciones, los investigadores detectaron que la araña se refugia durante el día en la parte inferior de las hojas y sale al atardecer para construir una compleja estructura de seda .

Según pudieron evidenciar en video, el proceso comienza cuando el animal desciende mediante un hilo de seda hacia hojas ubicadas hasta a 50 centímetros de distancia. Allí establece puntos de anclaje y coloca hilos de tensión que terminan formando una estructura en abanico compuesta por entre 15 y 60 líneas de seda .

Posteriormente, esos hilos son organizados en una especie de pequeño cono que finalmente es envuelto con una seda más fina. Una vez terminada la construcción, la araña se ubica varios centímetros por encima de la trampa y permanece a la espera .

araña balista Así es la trampa mortal de la araña balista. Cell

Según describieron los científicos, cuando una hormiga se acerca al cono y lo explora con sus antenas, suele reaccionar de forma agresiva y lo muerde. Esa acción desencadena el mecanismo: la estructura se desprende y los hilos de tensión se contraen de manera instantánea, lanzando a la hormiga por el aire hacia la telaraña principal.

Las observaciones registraron que una de las presas fue impulsada hasta 28 centímetros de distancia antes de quedar atrapadas en la red, donde la araña finalmente las inmoviliza envolviéndolas en seda.

Embed - Ballistic high-powered spider webs snare ants / Curr. Biol., June 22, 2026 (Vol. 36, Issue 12)

Una especialista en una sola presa

Además de la complejidad de su sistema de captura, la araña llamó la atención de los investigadores por otro motivo: aparentemente está especializada en una única especie de presa.

Todas las capturas observadas correspondieron a la hormiga Oecophylla smaragdina, una especie arbórea abundante, agresiva y territorial que habita la zona.

Para comprobar si existía una preferencia específica, los investigadores liberaron otras especies de hormigas presentes en los mismos árboles. Sin embargo, ninguna mostró interés por la trampa ni se acercó al cono construido por la araña.

Esta evidencia llevó a los científicos a plantear una hipótesis: la araña podría incorporar feromonas a la estructura durante su construcción para atraer específicamente a las hormigas Oecophylla smaragdina y provocar la reacción agresiva que activa el mecanismo balístico.