15 de diciembre de 2025 - 15:40

Abel Pintos, Coti, Lázaro Caballero y Los Campedrinos en el Festival Nacional de la Tonada

El Festival Nacional de la Tonada en su edición n°44 confirmó a los artistas que pisarán el escenario principal. Del 30 de enero al 1° de febrero.

Abel está la noche del 1° de febrero en el Anfiteatro Municipal.

Abel está la noche del 1° de febrero en el Anfiteatro Municipal.

Foto:

Gentileza Prensa Municipalidad de Tunuyán
Coti se presentará para el cierre de Vendimia Departamental.

Coti se presentará para el cierre de Vendimia Departamental.

Foto:

Gentileza Municipalidad de Tunuyán
Primer noche del festival.

Primer noche del festival.

Foto:

Gentileza Municipalidad de Tunuyán
El dúo también estará presente en la noche de Tonada.&nbsp;

El dúo también estará presente en la noche de Tonada. 

Foto:

Gentileza Municipalidad de Tunuyán
Abel se presenta el 1° de febrero en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán.

Abel se presenta el 1° de febrero en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán.

Foto:

Gentileza Municipalidad de Tunuyán
Única presentación de Abel Pintos en Mendoza será en Tunuyán

Única presentación de Abel Pintos en Mendoza será en Tunuyán

Foto:

Gentileza Prensa Municipalidad de Tunuyán
Del 30 de enero al 1° de febrero del 2026, Festival Nacional de la Tonada.

Del 30 de enero al 1° de febrero del 2026, Festival Nacional de la Tonada.

Foto:

Gentileza Prensa Municipalidad de Tunuyán
Por Gisel Guajardo

Una nueva edición del Festival Nacional de la Tonada ya está confirmada. La número 44 se realizará los días 30 y 31 de enero y 1° de febrero, en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán, ubicado a orillas del río Tunuyán, a unas ocho cuadras de la Terminal de Ómnibus de ese departamento.

Leé además

Tragedia en el Parque: los videos que fueron claves para confirmar que la conductora pasó en rojo

Tragedia en el Parque: los videos que fueron claves para confirmar que la conductora pasó en rojo

Por Ignacio de la Rosa
Salud anunció que comenzará a aplicarse la vacuna para la bronquiolitis en embarazadas 

Salud anunció cuándo comenzará a aplicar la vacuna contra la bronquiolitis a embarazadas

Por Verónica De Vita

Y es que "la tonada es así y ya tiene su altar, a orillitas del rio, allá en Tunuyán" así lo dijo el cantautor Jorge Viñas. Un estribillo que cobra fuerza cada verano en el corazón del Valle de Uco.

La grilla artística fue presentada por el intendente Emir Andraos en conferencia de prensa, donde se dio a conocer el line up de una edición que volverá a reunir a grandes exponentes de la música nacional y a miles de vecinos y turistas que lo toman como destinos de sus vacaciones.

Festival Nacional de la Tonada
Del 30 de enero al 1° de febrero del 2026, Festival Nacional de la Tonada.

Del 30 de enero al 1° de febrero del 2026, Festival Nacional de la Tonada.

La primera noche: Vendimia departamental

Comenzará el viernes 30 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia. Su nombre: Vendimia en el tiempo. Después del acto central, se elegirá a las nuevas soberanas departamental, quien representará a Tunuyán en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day. También, esa misma noche también se coronará a la Reina y Virreina del Festival Nacional de la Tonada.

El cierre del viernes estará a cargo de Coti Sorokin, reconocido cantautor, músico y compositor argentino, autor de numerosos éxitos.

Segunda y tercer noche: Festival Nacional de la Tonada

El sábado 31 de enero será la primera noche de tonada. En el escenario principal se presentará Lázaro Caballero, el cual tiene aquí una de las dos presentaciones en Mendoza durante el verano. La parada en el escenario tunuyanino, ya es un hecho. La grilla de esa noche se completa con Los Campedrinos, dúo folklórico integrado por Sergio y Agustín, formado en 2009, que en los últimos años alcanzó una fuerte proyección nacional con el objetivo de acercar el folklore argentino a las nuevas generaciones.

La estelaridad está preparada para el cierre del festival. El domingo 1° de febrero tiene su presentación de Abel Pintos. Única actuación en la provincia durante la temporada de verano, uno de los shows más esperados de esta edición.

Festival Nacional de la Tonada
Única presentación de Abel Pintos en Mendoza será en Tunuyán

Única presentación de Abel Pintos en Mendoza será en Tunuyán

Entradas

Las entradas estarán disponibles desde esta semana con precios promocionales de preventa a través de la plataforma tuentradaweb.com. El detalle completo de valores de preventa y venta general ya se encuentra publicado en el sitio oficial del municipio, www.tunuyan.gov.ar

Precio especial por ser tunuyanino. Los vecinos y vecinas del departamento contarán con un precio diferencial. Las entradas podrán adquirirse de manera presencial en la boletería del Auditorio Municipal durante la semana previa al festival.

Más espacios para disfrutar

Ya es sabido que las noches festivaleras a orillas del río se aprovechan en todo el predio del Anfiteatro Municipal. El Escenario Peña, ubicado en el sector norte del anfiteatro, convoca a artistas y bandas locales; el escenario principal ocupa la olla central, mientras que el sector sur tiene el patio gastronómico con food trucks. Los tradicionales ranchos, con empanadas, asado y carne a la olla, siguen siendo parte esencial del recorrido, junto a los kioscos y el patio de artesanos.

Y este evento tiene la particularidad de que no solo se expresa sobre el escenario. Desde temprano, antes de la apertura de los portones, familias enteras comienzan a caminar hacia el anfiteatro con heladeras, varios abrigos (porque las noches son muchos más frescas allí) y reposeras. Algo que ya hace a la identidad local.

Bonus track

Como antesala, el intendente Andraos confirmó que el día previo al inicio del festival se realizará una nueva edición del Descorche, una propuesta que convoca a bodegas del Valle de Uco en calle Pueyrredón, lateral norte de la Plaza Departamental General San Martín. Se podrá degustar vinos de distintas etiquetas locales, en una previa que anticipa el clima de celebración de las noches de tonada. Una parada obligada que va por su tercer año consecutivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cumbre en Argentina por abusos en el Opus Dei

Histórico: víctimas de abusos en el Opus Dei de todo el mundo se reunirán en Argentina

Por Ignacio de la Rosa
Skyline de Panamá

Panamá en 24 horas: un stopover en la ciudad de los dos mundos para descubrir cultura, historia y café Geisha

Por Nico Nicolli
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 15 de diciembre

Por Redacción Sociedad
visitas guiadas al teatro colon, a un paso del escandalo

Visitas guiadas al Teatro Colón, a un paso del escándalo

Por Redacción Sociedad