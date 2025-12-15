Abel Pintos, Coti, Lázaro Caballero y Los Campedrinos en el Festival Nacional de la Tonada

Una nueva edición del Festival Nacional de la Tonada ya está confirmada. La número 44 se realizará los días 30 y 31 de enero y 1° de febrero, en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán , ubicado a orillas del río Tunuyán, a unas ocho cuadras de la Terminal de Ómnibus de ese departamento.

Tragedia en el Parque: los videos que fueron claves para confirmar que la conductora pasó en rojo

Y es que "la tonada es así y ya tiene su altar, a orillitas del rio, allá en Tunuyán" así lo dijo el cantautor Jorge Viñas. Un estribillo que cobra fuerza cada verano en el corazón del Valle de Uco.

La grilla artística fue presentada por el intendente Emir Andraos en conferencia de prensa, donde se dio a conocer el line up de una edición que volverá a reunir a grandes exponentes de la música nacional y a miles de vecinos y turistas que lo toman como destinos de sus vacaciones.

Comenzará el viernes 30 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia. Su nombre: Vendimia en el tiempo. Después del acto central, se elegirá a las nuevas soberanas departamental, quien representará a Tunuyán en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day. También, esa misma noche también se coronará a la Reina y Virreina del Festival Nacional de la Tonada.

Segunda y tercer noche: Festival Nacional de la Tonada

El sábado 31 de enero será la primera noche de tonada. En el escenario principal se presentará Lázaro Caballero, el cual tiene aquí una de las dos presentaciones en Mendoza durante el verano. La parada en el escenario tunuyanino, ya es un hecho. La grilla de esa noche se completa con Los Campedrinos, dúo folklórico integrado por Sergio y Agustín, formado en 2009, que en los últimos años alcanzó una fuerte proyección nacional con el objetivo de acercar el folklore argentino a las nuevas generaciones.

La estelaridad está preparada para el cierre del festival. El domingo 1° de febrero tiene su presentación de Abel Pintos. Única actuación en la provincia durante la temporada de verano, uno de los shows más esperados de esta edición.

Festival Nacional de la Tonada Única presentación de Abel Pintos en Mendoza será en Tunuyán Gentileza Prensa Municipalidad de Tunuyán

Entradas

Las entradas estarán disponibles desde esta semana con precios promocionales de preventa a través de la plataforma tuentradaweb.com. El detalle completo de valores de preventa y venta general ya se encuentra publicado en el sitio oficial del municipio, www.tunuyan.gov.ar

Precio especial por ser tunuyanino. Los vecinos y vecinas del departamento contarán con un precio diferencial. Las entradas podrán adquirirse de manera presencial en la boletería del Auditorio Municipal durante la semana previa al festival.

Más espacios para disfrutar

Ya es sabido que las noches festivaleras a orillas del río se aprovechan en todo el predio del Anfiteatro Municipal. El Escenario Peña, ubicado en el sector norte del anfiteatro, convoca a artistas y bandas locales; el escenario principal ocupa la olla central, mientras que el sector sur tiene el patio gastronómico con food trucks. Los tradicionales ranchos, con empanadas, asado y carne a la olla, siguen siendo parte esencial del recorrido, junto a los kioscos y el patio de artesanos.

Y este evento tiene la particularidad de que no solo se expresa sobre el escenario. Desde temprano, antes de la apertura de los portones, familias enteras comienzan a caminar hacia el anfiteatro con heladeras, varios abrigos (porque las noches son muchos más frescas allí) y reposeras. Algo que ya hace a la identidad local.

Bonus track

Como antesala, el intendente Andraos confirmó que el día previo al inicio del festival se realizará una nueva edición del Descorche, una propuesta que convoca a bodegas del Valle de Uco en calle Pueyrredón, lateral norte de la Plaza Departamental General San Martín. Se podrá degustar vinos de distintas etiquetas locales, en una previa que anticipa el clima de celebración de las noches de tonada. Una parada obligada que va por su tercer año consecutivo.