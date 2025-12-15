15 de diciembre de 2025 - 20:11

Mendoza, con buen tiempo: atención a la máxima y a la mínima para este martes 16 de diciembre

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura aumentará considerablemente.

Buen tiempo y temperaturas agradables para disfrutar en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza seguirá la semana con la temperatura en alza, aunque con tormentas aisladas y nubosidad variable. Mañana se anticipa “buen tiempo”, aunque el miércoles volverá el calor intenso en toda la provincia, con viento Zonda en algunas zonas. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa buen tiempo este martes 16 de diciembre con ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 14°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera indican poca nubosidad.

Miércoles: tormentas durante la noche

El miércoles 17 de diciembre la temperatura aumentará nuevamente. Se espera una máxima de 35°C y una mínima de 18°C, anticipando una jornada súper calurosa. No obstante, se esperan tormentas aisladas durante la noche con nubosidad variable. En Malargüe se espera viento Zonda.

