Mendoza, con buen tiempo: atención a la máxima y a la mínima para este martes 16 de diciembre

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura aumentará considerablemente.

Mendoza seguirá la semana con la temperatura en alza, aunque con tormentas aisladas y nubosidad variable. Mañana se anticipa “buen tiempo”, aunque el miércoles volverá el calor intenso en toda la provincia, con viento Zonda en algunas zonas. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa buen tiempo este martes 16 de diciembre con ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 14°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera indican poca nubosidad.