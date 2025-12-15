Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de donación de órganos y trasplantes

En lo que va de 2025 , la Argentina alcanzó un récord histórico en donación de órganos y tejidos , superando los niveles registrados antes de la pandemia. Según datos oficiales, durante este año se realizaron 906 procesos de donación de órganos , por encima de los 883 contabilizados en 2019 , el año con mejores cifras previas al impacto sanitario global.

Trofeo de Campeones: se confirmó sede, día y hora de la gran final entre Platense y Estudiantes de La Plata

Más de 30 entidades de científicos y directores de Conicet alertaron sobre un nuevo recorte a la ciencia

La información fue presentada en el marco del último Consejo Federal de Salud (Cofesa) de 2025 , encuentro encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones , junto a los responsables de las carteras sanitarias provinciales. Allí se evaluaron los resultados de las políticas sanitarias del año y se trazaron los ejes de trabajo para el próximo período.

De acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, también se registró un incremento significativo en la donación de tejidos , con 1.242 procesos concretados en 2025 , superando las 1.156 donaciones realizadas en 2024 .

En paralelo, el país alcanzó el récord histórico de trasplantes realizados , ya que 4.497 personas recibieron un trasplante que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida. Del total de procedimientos, 2.349 fueron trasplantes de órganos y 2.148 correspondieron a córneas .

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con los titulares de las carteras sanitarias provinciales.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con los titulares de las carteras sanitarias provinciales

Dentro de los trasplantes de órganos, se realizaron 1.674 trasplantes renales , 463 hepáticos , 124 cardíacos , 36 renopancreáticos , 22 pulmonares , 24 hepatorrenales , 3 cardiorrenales , 2 pancreáticos y 1 cardiopulmonar . Además, 291 trasplantes se efectuaron en pacientes pediátricos , mientras que 2.096 procedimientos provinieron de donantes fallecidos y 253 de donantes vivos .

Durante la reunión, el titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, orientado a mejorar los tiempos de inscripción en lista de espera y fortalecer la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos.

En ese contexto, Soratti anunció su retiro de la función pública, recibiendo un reconocimiento oficial por su trayectoria y su labor al frente del organismo. Los integrantes del Cofesa expresaron su acuerdo con la continuidad de la gestión institucional a través del equipo actual del Incucai.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con los titulares de las carteras sanitarias provinciales El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se reunió con los titulares de las carteras sanitarias provinciales. Ministerio de Salud

Otro de los temas abordados fue la mejora de las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación. El director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, presentó un nuevo Tablero de Monitoreo que permitirá seguir el uso de dosis por jurisdicción y optimizar la distribución y el stock de vacunas.

Respecto a la aparición de un nuevo clado de gripe en Europa, las autoridades sanitarias aclararon que no presenta mayor gravedad clínica y que no circula actualmente en Argentina ni en la región. Además, se confirmó que la campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará en marzo, con el objetivo de reducir hospitalizaciones y cuadros graves.

Durante la jornada también se expusieron los lineamientos del Plan Nacional de Calidad 2025-2030, así como informes sobre dinámica demográfica, desafíos del sistema de salud y el lanzamiento del Tablero Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, una herramienta clave para enfrentar uno de los principales retos sanitarios actuales.