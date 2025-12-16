Fuerte cruce entre Julio Piumato y Martín Tetaz por la reforma laboral: gritos y acusaciones en vivo

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato , y el economista Martín Tetaz protagonizaron un duro cruce al aire en el programa “Solo una vuelta más”, por TN. Ambos debatían el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

Victoria Villarruel convoca a jefes de bloque para ordenar el debate de la reforma laboral en el Senado

La discusión rápidamente escaló en gritos, acusaciones personales y descalificaciones , lo que obligó al conductor del ciclo, Diego Sehinkman , a intervenir en reiteradas oportunidades para intentar retomar el control del programa.

El intercambio comenzó cuando Piumato sostuvo que la iniciativa oficial representa “una gran transferencia de ingresos” . En respuesta, Tetaz cuestionó el esquema de financiamiento sindical y apuntó directamente contra la cláusula solidaria , al señalar que “le saca una parte del salario al trabajador” .

“Es la parte del salario que se están llevando, en la cláusula solidaria el trabajador no está afiliado. Dónde dice en la Constitución que el gremio se tiene que quedar con una parte del salario del trabajador. Con la ley el trabajador va a tener libertad ”, planteó el legislador radical con mandato cumplido.

La réplica del dirigente sindical fue inmediata: “La libertad de morirte de hambre, la libertad de que te echen gratis” . Tetaz insistió: “Con la ley vas a tener un aumento salarial” .

Escalada verbal y cierre forzado en vivo

El debate se desbordó cuando Piumato lanzó: “Vos querés esclavitud en la Argentina, vos querés cárcel”. Ante el clima de tensión, Sehinkman intentó intervenir con un pedido de calma: “El dedito, el dedito”.

Tetaz retrucó: “Al contrario, vos querés esclavitud, vos querés que el sindicalista se quede con la plata del trabajador, no se lo roben”. El conductor buscó cerrar el intercambio con un “ya está” y una broma —“después dicen en qué pub van a estar”— para dar paso a otra entrevista.

El sindicalista Julio Piumato El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato. gentileza

Sin embargo, la discusión continuó. “No seas irrespetuoso, no te voy a permitir una falta de respeto, no te desubiques”, le advirtió Tetaz a Piumato, quien respondió: “Vos te desubicás”.

“Él dice que yo le robo a los trabajadores, ¿son rosas? Sos esclavista”, lanzó el sindicalista, hasta que Sehinkman dio por finalizado el segmento con ironía: “Tengo un rifle con un dardo tranquilizante”, y envió el programa a una pausa comercial.