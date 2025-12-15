Una madre se gastó en el casino $17 millones recaudados para la fiesta de egresados de dos cursos

Una grave denuncia por presunta estafa sacudió a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado , en la provincia de Misiones . Todo comenzó cuando padres y alumnos detectaron la desaparición de más de 17 millones de pesos destinados a la fiesta de egresados .

Mendoza, con buen tiempo: atención a la máxima y a la mínima para este martes 16 de diciembre

El dinero había sido reunido desde abril y estaba bajo la administración de una madre de la institución, identificada como Romina E.; el paradero de la mujer es desconocido y es intensamente buscada por la Policía , según informó el medio local Misiones Online.

De acuerdo al relato de varias familias, los aportes correspondían a dos cursos con un total de 35 estudiantes , cuyos padres abonaban cuotas mensuales para cubrir los gastos de la recepción. La situación se descubrió a pocos días del evento, cuando intentaron completar los pagos finales y advirtieron que la ma yoría de los servicios no estaban abonados , entre ellos catering, DJ, sonido, iluminación y fotografía . Solo se había pagado la seña del salón.

Mónica B., madre de una alumna, fue una de las primeras en denunciar públicamente lo ocurrido. “ Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona ”, expresó. Según relató, durante meses solicitaron comprobantes y rendiciones , pero siempre recibieron evasivas. “ Le pedí muchísimas veces que nos mostrara los comprobantes de pago y siempre tenía una excusa ”, afirmó.

Estafa a egresados en Eldorado, Misiones: tristeza entre los alumnos y sus familiares al conocer el faltante de dinero.

La alarma definitiva se encendió cuando la mujer les habría manifestado que el dinero ya no estaba , primero alegando un robo y luego admitiendo —según mensajes que circularon entre los padres— que atravesaba problemas de ludopatía , lo que generó una fuerte indignación entre las familias, ya que el dinero habría sido gastado en el casino .

Desde el lado de los estudiantes, el impacto fue inmediato. Sofía V., una de las egresadas, contó que se enteraron de la situación el mismo día del evento, cerca del mediodía. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató. Detalló que los pagos se realizaban a través de una billetera virtual, donde en ocho meses se juntaron aproximadamente $17.500.000, de los cuales “no estaba pago ni el 15% de lo prometido”.

Una madre gastó en el casino $17 millones recaudados para la recepción de egresados Una madre gastó en el casino $17 millones recaudados para la recepción de egresados. elonce

Ante el riesgo concreto de que la fiesta de egresados se suspendiera, los padres se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, donde debía realizarse el evento, y comenzaron a reorganizar todo contrarreloj. Con el acompañamiento del intendente local, lograron reunir un faltante crítico de $8.300.000, lo que permitió que la celebración finalmente se llevara a cabo. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, calificó el hecho como “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado”. Explicó que las familias aportaban cerca de $68.000 mensuales, destinados a cubrir salón, sonido, decoración, fotografía y catering. “Lo urgente era que los chicos tuvieran su recepción. Después veremos cómo afrontamos la deuda”, señaló.

La denuncia penal fue radicada el viernes pasado y la Justicia investiga el caso, mientras continúa la búsqueda de la mujer señalada. En medio de la conmoción, los padres destacaron un gesto que conmovió a toda la comunidad: los propios alumnos decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la fiesta. “Dijeron que ella no tiene la culpa y que también merecía vivir su noche”, relataron.

Del llanto a la emoción: la fiesta finalmente se realizó

La mañana del viernes avanzaba entre lágrimas y abrazos cuando, cerca de las 11, padres y egresados comenzaron a reunirse de urgencia en el salón donde esa misma noche debía celebrarse la fiesta. “Era solo un mar de llantos. Lloraban las madres, los padres, las hijas”, contó uno de los testigos.

La confirmación de que ninguno de los servicios estaba pago terminó de quebrar los ánimos. Frente a ese escenario, surgieron soluciones improvisadas y solidarias: cada familia aportó lo que pudo, mientras la Escuela de Comercio N.º 19 donó empanadas, pizzas y tortas para que nadie quedara afuera.

Estafa a egresados en Eldorado, Misiones Los alumnos de Eldorado lograron realizar su fiesta de egresados e incluyeron a la hija de la mujer denunciada.

Uno de los momentos más conmovedores del evento se vivió con la llegada del fotógrafo, quien tampoco había cobrado ni siquiera la sesión realizada semanas antes. “No le habían pagado nada. Ahí volvió el llanto. Una mamá le dijo: ‘Yo gano 40 mil por semana, te puedo ir pagando de a poquito’”.

Finalmente, gracias al compromiso de pago de los padres, el apoyo personal del intendente y la predisposición de los proveedores, la fiesta se realizó. En medio del dolor y la bronca, la comunidad logró transformar una mañana de angustia en una noche que permitió a los egresados vivir su momento soñado.