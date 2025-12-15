Verano, consumo eléctrico y tarifas: 10+1 recomendaciones de expertos para aliviar la demanda y el bolsillo

La última temporada fue un desafío para el sistema eléctrico y en esta se esperan picos de consumo de energía. Además, se implementan cambios en los subsidios.

A días del inicio del verano, el aumento de las temperaturas vuelve a poner en agenda la preocupación por el consumo eléctrico y el impacto en las facturas del servicio. La última temporada fue un desafío para el sistema eléctrico y, según anticipó la Secretaría de Energía, este año la exigencia será aún mayor.

Desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) advirtieron sobre la sobreexigencia que se espera en la red eléctrica y, además, sobre el efecto que este incremento del uso del servicio puede tener en bolsillos que ya vienen golpeados por la suba de costos.

Las altas temperaturas de los últimos veranos, sumado a la incorporación de mas electrodomésticos y aires acondicionados, provocaron un fuerte incremento de la demanda y pusieron en tensión al sistema eléctrico. En ese sentido, la secretaria de Energía, María Tettamanti, aseguró que durante esta temporada la demanda de potencia podría alcanzar picos de hasta 30.700 megawatts.

Cambios en las tarifas eléctricas Sumado a esto, como parte de la reforma del mercado eléctrico que impulsa el oficialismo, recientemente se oficializaron cambios en la segmentación de tarifas y los acuerdos contractuales con el mercado mayorista que impactarán directamente en las facturas domiciliarias. Dentro de este marco, el Gobierno nacional también planea avanzar en la reestructuración del sistema de subsidios a partir del 1º enero de 2026, por la cual una porción de los usuarios dejará de recibir el beneficio

Si bien el proyecto oficialista contempla una bonificación especial del 25% para la electricidad y el gas, esta se reducirá progresivamente hasta su eliminación total en diciembre del año próximo. De esta manera, especialistas indican que los incrementos en las boletas de ambos servicios podrían alcanzar hasta un 75%.