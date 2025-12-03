3 de diciembre de 2025 - 09:45

El electrodoméstico que sí o sí hay que apagar durante las olas de calor para evitar que dispare tu consumo eléctrico

Este aparato consume energía de forma continua durante las olas de calor. Apagarlo en ciertos momentos reduce el gasto sin perder confort.

Por Andrés Aguilera

Durante las olas de calor que afectan a gran parte de la Argentina, el consumo eléctrico del hogar puede aumentar hasta un 40%. Y aunque la mayoría cree que el aire acondicionado es el principal responsable, hay un electrodoméstico que pasa desapercibido y que conviene apagar para evitar que la factura de luz se dispare: el termotanque eléctrico.

Por qué el termotanque dispara tu consumo sin que te des cuenta

El termotanque eléctrico es uno de los electrodomésticos más costosos en términos energéticos, incluso más que muchos equipos de climatización.

Su resistencia interna se activa varias veces por hora, aunque no estés usando agua caliente.

  • Un termotanque de 80 litros consume entre 2.000 y 3.000 W por hora.

  • Durante las olas de calor, la temperatura ambiente aumenta y el agua del tanque también se calienta.

  • Aun así, la resistencia sigue funcionando para mantener la temperatura fija, generando gasto innecesario.

Esto significa que durante el verano podés estar pagando electricidad por un equipo que no necesitás la mayor parte del día.

Cuándo conviene apagarlo (y cuándo no)

Los especialistas recomiendan apagar el termotanque cuando:

  • Nadie se va a bañar en las próximas horas.

  • El hogar está vacío la mayor parte del día.

  • Ya se usaron las duchas de la mañana y del mediodía.

  • La temperatura ambiente supera los 30 °C, lo que ayuda a que el agua se mantenga naturalmente templada.

En cambio, conviene dejarlo encendido si:

  • Tenés un termotanque muy pequeño (menos de 40 L) que se enfría rápido.

  • El equipo está dañado o pierde temperatura constantemente.

  • La vivienda tiene problemas de aislamiento térmico en el sector del baño.

Cuánto podés ahorrar si lo apagás durante el calor extremo

Dependiendo del modelo, el ahorro puede ser significativo:

  • Un termotanque grande encendido todo el día puede consumir más de 50 kWh diarios.

  • Apagándolo en horarios donde nadie lo usa, el ahorro llega al 25% o 30% mensual.

Además, el calor ambiente ayuda a mantener el agua templada durante horas, por lo que apagarlo no afecta el confort.

La forma correcta de usarlo sin gastar de más

Los técnicos recomiendan:

  • Programar su encendido solo en los momentos necesarios.

  • Bajar el termostato a 45–50 °C durante el verano.

  • Evitar enchufarlo en zapatillas o extensiones (puede generar sobrecalentamientos).

  • Limpiar el sarro del tanque una vez al año para mejorar la eficiencia.

Estas prácticas reducen el riesgo de fallas eléctricas y prolongan la vida útil del equipo.

